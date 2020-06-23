Ульяновск, 23 июня, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки выявлено 106 носителей коронавируса, что почти втрое меньше количества выздоровевших — 294. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Ульяновской области с сайта оперативного штаба России

По информации на 23 июня, с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 5026 случаев заражения коронавирусом, из них 106 — за последние сутки. Продолжают лечение 2049 пациентов.

Переболели COVID-19 в регионе 2406 человек, в том числе за последние сутки выписаны 294 человека.

Новых летальных исходов, всего умерли 35 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на 23 июня выявили 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число достигло 66 188. За сутки больше, чем в Ульяновской области, новых носителей коронавируса выявлено в Нижегородской области (216 человек) и Саратовской области (109 человек).