Чебоксары, 23 июня, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявлено 66 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Чувашии с сайта оперативного штаба России

По информации на 23 июня, с начала пандемии в республике подтверждено 4678 случаев заражения коронавирусом, из них 66 — за последние сутки.

Переболели COVID-19 в республике 2605 человек, в том числе за последние сутки выписаны 47 человек.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 24 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Чувашии скончались два пациента с COVI-19 (45-летняя и 86-летняя женщины), 22 июня — ещё один (34-летний мужчина). В региональном минздраве поясняют, что у всех «наблюдались тяжелые сопутствующие заболевания».

Всего в России за последние сутки выявлено 7425 носителей коронавируса в 84 регионах, общее число достигло 599 705 случаев.