Ярославль, 23 июня, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сути выздоровели 217 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 23 июня проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Новых инфицированных в четыре раза меньше — 47. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 4482 случая коронавируса. При этом всего 2686 человек выздоровели.

Таким образом число носителей инфекции снижается — их уже менее двух тысяч. Новых летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано.