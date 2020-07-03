Пока некоторые страны отменяют карантин из-за коронавируса и открывают границы, число заразившихся в мире растет.

По данным на 23 июня, 9 миллионов человек в 188 странах заразились коронавирусом. Суточный прирост составил более 150 тысяч человек. На первом месте по числу зараженных остаются США. На втором месте Бразилия, а Россия все еще на третьей позиции.

Борьба с COVID-19 продолжается. Страны ждут новых лекарств и вакцины.

Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
10:29 23.06.2020

О перенесении своих акций протеста или проведении их в формате онлайн заявили активисты американского штата Южная Каролина после того, как минимум 13 участников прошлых протестных выступлений заразились коронавирусом. Об этом 23 июня сообщает газета Washington Post.

Об этом: Угроза коронавируса: активисты в Южной Каролине хотят отложить протесты

10:29 23.06.2020

Власти южнокорейского города Тэгу подали иск против религиозной секты Синчхончжи о возмещении ущерба. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города.

Подробности в материале: В Южной Корее подали иск против религиозной секты Синчхончжи

10:30 23.06.2020

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за последние сутки увеличилось более чем на 14,9 тысяч и превысило 440 тысяч. Об этом 23 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Об этом: В Индии за сутки выявили 14,9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:44 23.06.2020

В сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Австралия выделила 48 млрд рупий ($3,4 млн), чтобы помочь Индонезии в борьбе с COVID-19, сообщает Sindonews.

Читайте также: Австралия выделила $3,4 млн на борьбу с COVID-19 в Индонезии

10:44 23.06.2020

Президент Южной Кореи призвал Национальное собрание (парламент) утвердить законопроект о третьем дополнительном бюджете. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства.

Читайте также: Глава Южной Кореи призвал парламент утвердить третий дополнительный бюджет

10:57 23.06.2020

Специалисты Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET) прогнозируют сокращение темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году на 2,2%, сообщает KBS.

Читайте также: Специалисты KIET прогнозируют сокращение темпов роста экономики Южной Кореи

10:59 23.06.2020

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун выступит с обращением к народу страны.

Подробности в материале: Премьер-министр Сингапура обратится к нации

11:19 23.06.2020

По состоянию на 23 июня коронавирусом на Украине болеют более 150 боевиков ВСУ.

Подробности в материале: За сутки в ВСУ выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

11:20 23.06.2020

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что теперь Индонезия начала самостоятельно разрабатывать вакцину против COVID-19, сообщает Kompas.

Читайте подробнее: Индонезия начала разрабатывать вакцину против COVID-19

11:29 23.06.2020

Новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлен в Южной Осетии. Об этом 23 июня сообщила агентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Об этом: В Южной Осетии выявили новый случай заражения коронавирусом

11:40 23.06.2020

Госпиталь для больных коронавирусом в Бразилии. (сс) Prefeitura de Itapevi

11:51 23.06.2020

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что по последним данным, 116 239 индонезийских граждан вернулись в страну во время пандемии, сообщает Antara.

Читайте подробнее: Более 116 тысяч граждан Индонезии вернулись на родину из-за пандемии

11:58 23.06.2020

Общее количество выявленных на территории Эстонии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на один и стало составлять 1 982. Об этом 23 июня сообщает департамент здоровья страны.

Подробности в материале: В Эстонии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

12:00 23.06.2020

Свыше 4,5 млн человек по всему миру выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит 23 июня американский университет Джонса Хопкинса.

По информации на 11:33 мск, в мире выздоровели 4 540 947 человек. Больше всего выздоровевших в США — 640 198 человек. В Бразилии таковых почти 602 тыс., в России — около 356 тыс.

Об этом: В мире более 4,5 млн человек переболели COVID-19

12:01 23.06.2020

Власти Индонезии объявили, что по состоянию на 23 июня 2020 года на территории страны выявлено 47 896 случаев заражения SARS-CoV-2, передает Detik.

Читайте подробнее: Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии достигло почти 48 тысяч

12:06 23.06.2020

Группа граждан Азербайджана из 178 человек 23 июня выехала на родину из Грузии. Об этом сообщает агентство Report.

Подробности в материале: Из Грузии в Азербайджан выехали 178 человек

12:20 23.06.2020

Президент ЮАР Сирил Рамафоса предупредил о предстоящих «трудных решениях и трудных днях» в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Подробности в материале: Лидер ЮАР предупредил о «трудных днях» в борьбе с пандемией

12:39 23.06.2020

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве за минувшие сутки увеличилось на два и теперь составляет 1803. Об этом 23 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Читайте подробнее: В Литве за сутки выявили два случая заражения SARS-CoV-2

12:47 23.06.2020

Одной из самых эффективных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции во время пандемии стало соблюдение гражданами мер по социальному дистанцированию. Однако доцент Каролинского института в Стокгольме Анн-Мари Бострём призвала власти и общество задуматься о чувствах пожилых людей, когда социальное дистанцирование фактически изолирует их от общения. Помимо прочего, проблема одиночества стариков усугубляется ограничением визитов родственников в дома престарелых.

Об этом: В Швеции призвали задуматься об одиночестве пожилых людей во время пандемии

12:52 23.06.2020

Почти 18,5 тыс. российских студентов китайских вузов не могут продолжить обучение из-за ограничений на въезд в КНР в связи с пандемией коронавируса. Похожая ситуация сложилась с китайскими студентами, заявил 23 июня журналистам первый секретарь посольства РФ в Китае, представитель Минобрнауки России в КНР Игорь Поздняков.

Читайте также: Пандемия не даёт тысячам студентов из РФ продолжить обучение в Китае

13:13 23.06.2020

Власти Саудовской Аравии предпримут ряд мер во время хаджа для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

Об этом: В Саудовской Аравии введут ограничительные меры для прохождения хаджа

13:18 23.06.2020

Решение о переносе сроков церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» с января 2021 году на февраль приняли организаторы мероприятия. Сообщение об этом они разместили на официальном сайте.

Об этом: Названы новые сроки проведения церемонии вручения премии «Золотой глобус»

13:25 23.06.2020

Руководство японской компании Toyota приняло решение подкорректировать свои планы по выпуску авто из-за сложной ситуации с их продажами, которая сложилась в период пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В связи с плохой реализацией в автокомпании решили уменьшить выпуск машин на 10%. Стоит отметить, что в июне текущего года марка уже сократила производство моделей на 40%.

Об этом: Toyota планирует уменьшить объем выпускаемых машин

13:34 23.06.2020

Общее число выявленных на территории Ирана случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло более чем на 2,4 тысячи и превысило 209 тысяч. Об этом 23 июня рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Об этом: В Иране за сутки выявили более 2,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

13:39 23.06.2020

В Риксдаге парламентарии проголосовали за принятие новых поправок в бюджет Швеции. Изменения коснутся, прежде всего, расширений социальных выплат лицам, входящих в группу риска для коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Об этом: Эффект коронавируса: в Швеции расширили социальные пособия для групп риска

13:47 23.06.2020

Литовские консерваторы (фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) обратились в минздрав и другие профильные учреждения с просьбой предоставить детализированную статистику смертей в Литве с середины марта до середины июля.

Об этом: Во время карантина из-за коронавируса в Литве смертность выросла на 10%

13:54 23.06.2020

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за сутки выявили 380 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В ОАЭ за сутки выявили 380 случаев заражения коронавирусом

14:12 23.06.2020

Южнокорейская группа BTS и звукозаписывающая и развлекательная компания Big Hit Entertainment пожертвовали 1,2 млрд вон (~$1 млн) в фонд «Crew Nation». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Подробности в материале: В Сеуле пожертвовали $1 млн на поддержку работников концертных площадок

14:23 23.06.2020

Пандемия коронавируса привела не только к тяжелой ситуации в различных системах здравоохранения многих стран, а также напряженным международным отношениям. Особенно сейчас, когда европейские страны переходят к послаблению многих ограничений и восстановлению международного сообщения посредством открытия границ, напряжения между Швецией и ее соседями только нарастают. Главная причина заключается в стратегии Швеции и ее властей по борьбе с коронавирусом, которая превратила страну в «изгоя». Об этом 22 июня сообщила газета The New York Times.

Читайте также: Швеция примеряет новый статус «страны-изгоя» — The New York Times

14:27 23.06.2020

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему в стране растет число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Трамп объяснил рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в США

14:40 23.06.2020

В Киргизии за сутки зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 22 — среди медицинских работников.

Читайте также: Медики составляют почти треть заразившихся коронавирусом в Киргизии

14:44 23.06.2020

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что отсутствие глобальной солидарности и лидерства в решении кризиса, связанного с пандемией коронавируса, оказывает негативное влияние на борьбу с ним.

Читайте подробнее: Глава ВОЗ о коронавирусе: «Не может быть побежден в расколотом мире»

14:45 23.06.2020

За минувшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 464 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и теперь их общее число стало 59 847. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 464 случая заражения SARS-CoV-2

14:50 23.06.2020

Общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 214 и превысило 24,5 тысячи. Об этом 23 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

Читайте также: В Румынии за сутки выявили 214 новых случаев заражения SARS-CoV-2

14:59 23.06.2020

Согласно результатам нового июньского опроса, доверие к премьер-министру Швеции Стефану Лёвену и государственному эпидемиологу Андерсу Тегнеллу среди граждан резко упало. Не в последнюю очередь, социологи напрямую связывают падение рейтингов с действиями правительства и Агентства общественного здравоохранения во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 22 июня сообщила шведская газета Expresen.

Подробности в материале: Социологи сообщили о снижении доверия к премьер-министру Швеции в стране

15:01 23.06.2020

Общее число скончавшихся на территории Африканского континента от COVID-19 превысило 8,2 тысячи. Об этом 23 июня сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Подробности в материале: В Африке от COVID-19 скончались более 8,2 тыс. пациентов

15:09 23.06.2020

Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 39 человек. Такие данные 24 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 24 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 39 человек

15:09 23.06.2020

22 июня представители министерства обороны Южной Кореи и Сингапура провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах и меры правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

Об этом: Представители минобороны Южной Кореи и Сингапура провели переговоры

15:29 23.06.2020

За прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 31 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Читайте также: В США за сутки выявили свыше 31 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

15:36 23.06.2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об очередном этапе снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.

Об этом: Джонсон объявил о новом этапе снятия карантинных ограничений в Британии

15:37 23.06.2020

Лаборатория в Иране. (сс) Mohammad Mohsenifar. Mehr News Agency

15:46 23.06.2020

Госстат Украины зафиксировал в первом полугодии 2020 года более 50% падение пассажирооборота транспортных компаний.

Читайте подробнее: На Украине пассажирооборот уменьшился более чем на 50% — Госстат

15:48 23.06.2020

Представители римских компаний — участников рынка уличного общественного питания во вторник проводят акцию протеста в центре итальянской столицы.В работе отрасли заняты 125 тысяч человек, в период общенационального карантина компании были вынуждены остановить свою деятельность, объем недополученной прибыли составляет 2 млрд евро, а меры поддержки отрасли со стороны правительства фрагментарны и недостаточны, многие участники рынка могут уже не возобновить свою деятельность, отметили участники акции.

Подробности в материале: Римские продавцы уличной еды жалуются на миллиардные потери

15:51 23.06.2020

По данным на 15 июня, 49 021 гражданин Италии заразился коронавирусом на работе, сообщили в национальном институте страхования несчастных случаев на производстве.

В сравнении с показателями на 31 мая количество заразившихся увеличилось на 1999. За всё время эпидемии умерли 236 человек, заразившихся коронавирусом на работе (это 40% от общего количества смертей, связанных с осуществлением трудовой деятельности).

Читайте подробнее: Почти 50 тысяч граждан Италии заразились коронавирусом на работе

15:54 23.06.2020

За минувшие сутки на территории Приднестровской Молдавской республики от COVID-19 скончался еще один пациент, в результате чего их общее число выросло до 45. Об этом 23 июня сообщает оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом.

Читайте также: В Приднестровье число скончавшихся от COVID-19 достигло 45

15:55 23.06.2020

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом.

Читайте подробнее: Новак Джокович заразился коронавирусом

15:56 23.06.2020

Прокуратура итальянского региона Реджо Эмилия утвердила решение об эксгумации и последушщем повторном вскрытии тел 18 пожилых граждан, которые были заражены коронавирусом и весной 2020 года умерли в одном из местных домов престарелых, передают региональные СМИ.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело, подозреваемыми числятся пять человек. В прокуратуре подозревают, что имело место непредумышленное убийство, а также, возможно, «непредумышленное преступление против общественного здоровья».

Об этом: Коронавирус в Италии: власти эксгумируют тела 18 погибших

16:06 23.06.2020

В Харькове только 15 человек, работающих в диспансере радиационной защиты, согласились помогать больным COVID-19.

Подробности в материале: На Украине из «чернобыльской» больницы, начали массово увольняться медики

16:32 23.06.2020

В Швеции на следующей неделе вступят в силу рекомендации министерства иностранных дел, согласно которым гражданам страны рекомендованы поездки в десять европейских стран. Однако путешественники начинают планировать свои поездки уже сейчас, так как компании, организующие перелеты в эти страны, уже фиксируют значительное повышение числа бронирований. Об этом 23 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Читайте также: Жители Швеции начали активно скупать летние туры — Sveriges Radio

16:43 23.06.2020

Турция направила России предложение восстановить с 15 июля авиасообщение между странами и теперь ожидает ответа российской стороны, заявил 23 июня турецкий посол в России Мехмет Самсар.

«По этому вопросу все ещё не принято окончательное решение. Турецкая сторона предложила России начать авиасообщение 15 июля. Ждём ответа наших российских друзей», — цитирует слова посла Турции агентство Интерфакс.

Читайте также: Турция предложила России восстановить авиасообщение между странами

17:00 23.06.2020

В Латвии за истекшие сутки снова не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

Читайте подробнее: В Латвии за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

18:07 23.06.2020

В согдийскую областную больницу госпитализированы 30 граждан Таджикистана с подтверждённым коронавирусом — все они накануне были возвращены из Узбекистана и Казахстана.

Об этом: У 30 эвакуированных таджикистанцев обнаружен коронавирус

18:10 23.06.2020

Из-за вызванного пандемией коронавируса резкого снижения доходов бюджета столицы Киргизии учителя чуть не остались без положенных им по закону отпускных.

Читайте также: У столицы Киргизии нет денег на выплату отпускных учителям

18:36 23.06.2020

Украинские полицейские в медицинских масках. Russian.news.cn

18:49 23.06.2020

Все проблемы Россия решит, всё, что было упущено из-за возникшего кризиса, наверстает, сообщил 23 июня глава страны Владимир Путин.

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Читайте также: Путин: мы всё наверстаем и преодолеем любые трудности