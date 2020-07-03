Коронавирус в мире: угроза снова нарастает — трансляция
О перенесении своих акций протеста или проведении их в формате онлайн заявили активисты американского штата Южная Каролина после того, как минимум 13 участников прошлых протестных выступлений заразились коронавирусом. Об этом 23 июня сообщает газета Washington Post.
Об этом: Угроза коронавируса: активисты в Южной Каролине хотят отложить протесты
Власти южнокорейского города Тэгу подали иск против религиозной секты Синчхончжи о возмещении ущерба. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города.
Подробности в материале: В Южной Корее подали иск против религиозной секты Синчхончжи
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за последние сутки увеличилось более чем на 14,9 тысяч и превысило 440 тысяч. Об этом 23 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Об этом: В Индии за сутки выявили 14,9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Австралия выделила 48 млрд рупий ($3,4 млн), чтобы помочь Индонезии в борьбе с COVID-19, сообщает Sindonews.
Читайте также: Австралия выделила $3,4 млн на борьбу с COVID-19 в Индонезии
Президент Южной Кореи призвал Национальное собрание (парламент) утвердить законопроект о третьем дополнительном бюджете. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства.
Читайте также: Глава Южной Кореи призвал парламент утвердить третий дополнительный бюджет
Специалисты Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET) прогнозируют сокращение темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году на 2,2%, сообщает KBS.
Читайте также: Специалисты KIET прогнозируют сокращение темпов роста экономики Южной Кореи
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун выступит с обращением к народу страны.
Подробности в материале: Премьер-министр Сингапура обратится к нации
По состоянию на 23 июня коронавирусом на Украине болеют более 150 боевиков ВСУ.
Подробности в материале: За сутки в ВСУ выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что теперь Индонезия начала самостоятельно разрабатывать вакцину против COVID-19, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: Индонезия начала разрабатывать вакцину против COVID-19
Новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлен в Южной Осетии. Об этом 23 июня сообщила агентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Об этом: В Южной Осетии выявили новый случай заражения коронавирусом
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что по последним данным, 116 239 индонезийских граждан вернулись в страну во время пандемии, сообщает Antara.
Читайте подробнее: Более 116 тысяч граждан Индонезии вернулись на родину из-за пандемии
Общее количество выявленных на территории Эстонии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на один и стало составлять 1 982. Об этом 23 июня сообщает департамент здоровья страны.
Подробности в материале: В Эстонии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом
Свыше 4,5 млн человек по всему миру выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит 23 июня американский университет Джонса Хопкинса.
По информации на 11:33 мск, в мире выздоровели 4 540 947 человек. Больше всего выздоровевших в США — 640 198 человек. В Бразилии таковых почти 602 тыс., в России — около 356 тыс.
Власти Индонезии объявили, что по состоянию на 23 июня 2020 года на территории страны выявлено 47 896 случаев заражения SARS-CoV-2, передает Detik.
Читайте подробнее: Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии достигло почти 48 тысяч
Группа граждан Азербайджана из 178 человек 23 июня выехала на родину из Грузии. Об этом сообщает агентство Report.
Подробности в материале: Из Грузии в Азербайджан выехали 178 человек
Президент ЮАР Сирил Рамафоса предупредил о предстоящих «трудных решениях и трудных днях» в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
Подробности в материале: Лидер ЮАР предупредил о «трудных днях» в борьбе с пандемией
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве за минувшие сутки увеличилось на два и теперь составляет 1803. Об этом 23 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: В Литве за сутки выявили два случая заражения SARS-CoV-2
Одной из самых эффективных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции во время пандемии стало соблюдение гражданами мер по социальному дистанцированию. Однако доцент Каролинского института в Стокгольме Анн-Мари Бострём призвала власти и общество задуматься о чувствах пожилых людей, когда социальное дистанцирование фактически изолирует их от общения. Помимо прочего, проблема одиночества стариков усугубляется ограничением визитов родственников в дома престарелых.
Об этом: В Швеции призвали задуматься об одиночестве пожилых людей во время пандемии
Почти 18,5 тыс. российских студентов китайских вузов не могут продолжить обучение из-за ограничений на въезд в КНР в связи с пандемией коронавируса. Похожая ситуация сложилась с китайскими студентами, заявил 23 июня журналистам первый секретарь посольства РФ в Китае, представитель Минобрнауки России в КНР Игорь Поздняков.
Читайте также: Пандемия не даёт тысячам студентов из РФ продолжить обучение в Китае
Власти Саудовской Аравии предпримут ряд мер во время хаджа для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.
Об этом: В Саудовской Аравии введут ограничительные меры для прохождения хаджа
Решение о переносе сроков церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» с января 2021 году на февраль приняли организаторы мероприятия. Сообщение об этом они разместили на официальном сайте.
Об этом: Названы новые сроки проведения церемонии вручения премии «Золотой глобус»
Руководство японской компании Toyota приняло решение подкорректировать свои планы по выпуску авто из-за сложной ситуации с их продажами, которая сложилась в период пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
В связи с плохой реализацией в автокомпании решили уменьшить выпуск машин на 10%. Стоит отметить, что в июне текущего года марка уже сократила производство моделей на 40%.
Общее число выявленных на территории Ирана случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло более чем на 2,4 тысячи и превысило 209 тысяч. Об этом 23 июня рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.
Об этом: В Иране за сутки выявили более 2,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Риксдаге парламентарии проголосовали за принятие новых поправок в бюджет Швеции. Изменения коснутся, прежде всего, расширений социальных выплат лицам, входящих в группу риска для коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.
Об этом: Эффект коронавируса: в Швеции расширили социальные пособия для групп риска
Литовские консерваторы (фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) обратились в минздрав и другие профильные учреждения с просьбой предоставить детализированную статистику смертей в Литве с середины марта до середины июля.
Об этом: Во время карантина из-за коронавируса в Литве смертность выросла на 10%
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за сутки выявили 380 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В ОАЭ за сутки выявили 380 случаев заражения коронавирусом
Южнокорейская группа BTS и звукозаписывающая и развлекательная компания Big Hit Entertainment пожертвовали 1,2 млрд вон (~$1 млн) в фонд «Crew Nation». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
Подробности в материале: В Сеуле пожертвовали $1 млн на поддержку работников концертных площадок
Пандемия коронавируса привела не только к тяжелой ситуации в различных системах здравоохранения многих стран, а также напряженным международным отношениям. Особенно сейчас, когда европейские страны переходят к послаблению многих ограничений и восстановлению международного сообщения посредством открытия границ, напряжения между Швецией и ее соседями только нарастают. Главная причина заключается в стратегии Швеции и ее властей по борьбе с коронавирусом, которая превратила страну в «изгоя». Об этом 22 июня сообщила газета The New York Times.
Читайте также: Швеция примеряет новый статус «страны-изгоя» — The New York Times
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему в стране растет число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Читайте также: Трамп объяснил рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в США
В Киргизии за сутки зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 22 — среди медицинских работников.
Читайте также: Медики составляют почти треть заразившихся коронавирусом в Киргизии
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что отсутствие глобальной солидарности и лидерства в решении кризиса, связанного с пандемией коронавируса, оказывает негативное влияние на борьбу с ним.
Читайте подробнее: Глава ВОЗ о коронавирусе: «Не может быть побежден в расколотом мире»
За минувшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 464 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и теперь их общее число стало 59 847. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 464 случая заражения SARS-CoV-2
Общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 214 и превысило 24,5 тысячи. Об этом 23 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.
Читайте также: В Румынии за сутки выявили 214 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Согласно результатам нового июньского опроса, доверие к премьер-министру Швеции Стефану Лёвену и государственному эпидемиологу Андерсу Тегнеллу среди граждан резко упало. Не в последнюю очередь, социологи напрямую связывают падение рейтингов с действиями правительства и Агентства общественного здравоохранения во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 22 июня сообщила шведская газета Expresen.
Подробности в материале: Социологи сообщили о снижении доверия к премьер-министру Швеции в стране
Общее число скончавшихся на территории Африканского континента от COVID-19 превысило 8,2 тысячи. Об этом 23 июня сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: В Африке от COVID-19 скончались более 8,2 тыс. пациентов
Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 39 человек. Такие данные 24 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 24 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.
Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 39 человек
22 июня представители министерства обороны Южной Кореи и Сингапура провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах и меры правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.
Об этом: Представители минобороны Южной Кореи и Сингапура провели переговоры
За прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 31 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте также: В США за сутки выявили свыше 31 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об очередном этапе снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.
Об этом: Джонсон объявил о новом этапе снятия карантинных ограничений в Британии
Госстат Украины зафиксировал в первом полугодии 2020 года более 50% падение пассажирооборота транспортных компаний.
Читайте подробнее: На Украине пассажирооборот уменьшился более чем на 50% — Госстат
Представители римских компаний — участников рынка уличного общественного питания во вторник проводят акцию протеста в центре итальянской столицы.В работе отрасли заняты 125 тысяч человек, в период общенационального карантина компании были вынуждены остановить свою деятельность, объем недополученной прибыли составляет 2 млрд евро, а меры поддержки отрасли со стороны правительства фрагментарны и недостаточны, многие участники рынка могут уже не возобновить свою деятельность, отметили участники акции.
Подробности в материале: Римские продавцы уличной еды жалуются на миллиардные потери
По данным на 15 июня, 49 021 гражданин Италии заразился коронавирусом на работе, сообщили в национальном институте страхования несчастных случаев на производстве.
В сравнении с показателями на 31 мая количество заразившихся увеличилось на 1999. За всё время эпидемии умерли 236 человек, заразившихся коронавирусом на работе (это 40% от общего количества смертей, связанных с осуществлением трудовой деятельности).
Читайте подробнее: Почти 50 тысяч граждан Италии заразились коронавирусом на работе
За минувшие сутки на территории Приднестровской Молдавской республики от COVID-19 скончался еще один пациент, в результате чего их общее число выросло до 45. Об этом 23 июня сообщает оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом.
Читайте также: В Приднестровье число скончавшихся от COVID-19 достигло 45
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом.
Читайте подробнее: Новак Джокович заразился коронавирусом
Прокуратура итальянского региона Реджо Эмилия утвердила решение об эксгумации и последушщем повторном вскрытии тел 18 пожилых граждан, которые были заражены коронавирусом и весной 2020 года умерли в одном из местных домов престарелых, передают региональные СМИ.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело, подозреваемыми числятся пять человек. В прокуратуре подозревают, что имело место непредумышленное убийство, а также, возможно, «непредумышленное преступление против общественного здоровья».
Об этом: Коронавирус в Италии: власти эксгумируют тела 18 погибших
В Харькове только 15 человек, работающих в диспансере радиационной защиты, согласились помогать больным COVID-19.
Подробности в материале: На Украине из «чернобыльской» больницы, начали массово увольняться медики
В Швеции на следующей неделе вступят в силу рекомендации министерства иностранных дел, согласно которым гражданам страны рекомендованы поездки в десять европейских стран. Однако путешественники начинают планировать свои поездки уже сейчас, так как компании, организующие перелеты в эти страны, уже фиксируют значительное повышение числа бронирований. Об этом 23 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Читайте также: Жители Швеции начали активно скупать летние туры — Sveriges Radio
Турция направила России предложение восстановить с 15 июля авиасообщение между странами и теперь ожидает ответа российской стороны, заявил 23 июня турецкий посол в России Мехмет Самсар.
«По этому вопросу все ещё не принято окончательное решение. Турецкая сторона предложила России начать авиасообщение 15 июля. Ждём ответа наших российских друзей», — цитирует слова посла Турции агентство Интерфакс.
Читайте также: Турция предложила России восстановить авиасообщение между странами
В Латвии за истекшие сутки снова не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).
Читайте подробнее: В Латвии за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом
В согдийскую областную больницу госпитализированы 30 граждан Таджикистана с подтверждённым коронавирусом — все они накануне были возвращены из Узбекистана и Казахстана.
Об этом: У 30 эвакуированных таджикистанцев обнаружен коронавирус
Из-за вызванного пандемией коронавируса резкого снижения доходов бюджета столицы Киргизии учителя чуть не остались без положенных им по закону отпускных.
Читайте также: У столицы Киргизии нет денег на выплату отпускных учителям
Все проблемы Россия решит, всё, что было упущено из-за возникшего кризиса, наверстает, сообщил 23 июня глава страны Владимир Путин.
Читайте также: Путин: мы всё наверстаем и преодолеем любые трудности
Количество умерших от COVID-19 в Британии за последние сутки выросло на 171 человека, вплотную подойдя к отметке в 43 тыс. человек, сообщает 23 июня минздрав страны.
На данный момент зарегистрировано 42 927 летальных исходов.
Читайте также: В Британии умерли от COVID-19 почти 43 тыс. человек
Россия проводит наиболее интенсивное тестирование на коронавирус, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
Говоря о постоянном увеличении количества тестирований в стране, Путин отметил: «Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на тысячу человек».
Подробности в материале: РФ лидирует среди крупных стран мира по числу тестов на COVID-19 — Путин
За четыре месяца с начала эпидемии коронавируса в Италии затраты граждан страны на приобретение продуктов питания снизились на 12 млрд евро в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.
Жители страны в этот период стали тратить несколько больше, чем прежде, средств на покупку еды в магазинах (в общей сложности на 5 млрд евро), но это не смогло компенсировать снижения общего объема продаж на фоне приостановки деятельности кафе и ресторанов (предприятия общественного питания лишились в этот период 17 млрд евро).
Каждый гражданин страны в этот период в среднем потратил на покупку еды на 180 евро меньше.
Об этом: Затраты граждан Италии на еду за четыре месяца снизились на 12 млрд евро
По данным навечер вторника, 23 июня, в Италииумерли34 675человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на18(днём ранее — на23). Выздоровели184 585человек, за день этот показатель увеличился на1159(днем ранее — на533).
Об этом: Коронавирус в Италии: заражённых осталось менее 20 тысяч
Брифинги на тему ситуации с коронавирусом, которые проводились британским правительством каждый день, теперь будет созываться только в экстренных случаях. Такое решение принято из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране.
Об этом: Власти Британии отказались от ежедневных брифингов по COVID-19
Открытие ночных клубов на островах Ибица, Мальорка, Менорка может не состояться вплоть до Нового года из-за пандемии, пишет 23 июня The Sun.
Подробности в материале: Открытие ночных клубов на островах Испании может затянуться до конца года
Для спасения туристического бизнеса в Таджикистане необходимо создать специальный антикризисный фонд.
Об этом: В Таджикистане предложили способ поддержки турбизнеса
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 5311 случаев заражения, 251 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19, четверо из них — за последние сутки. 2048 пациентов уже излечились.
Читайте подробнее: В Северной Македонии выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Албании выявлено 1995 случаев заражения коронавирусом. 807 пациентов с COVID-19 проходят лечение, около 60% активных случаев приходится на Тирану, однако карта распространения заболевания расширяется — коронавирус вновь обнаружен в таких городах, как Люшня, Пука, Эльбасан, Камез, Малакастра, Влёра, Дуррес, Корча.
Об этом: В Албании зафиксировали 52 новых случая заражения коронавирусом
Общее количество случаев COVID-19 в Израиле достигло 21 467. За сутки этот показатель увеличился на 459. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 308, причём за сутки скончался один человек.
Читайте также: За сутки в Израиле зарегистрировали ещё 459 случаев COVID-19
Открытие границ Европейского союза может оказаться неполным. Эпидемиологическая обстановка в ЕС не столь благоприятна, чтобы содружество готово было пустить на свою территорию граждан России, Соединённых Штатов, а также Бразилии.
Об этом: Граждан России, США и Бразилии могут не пустить в ЕС после открытия границ
Общее число погибших от заболевания во Франции с начала пандемии составляет 29 720 человек. В стране подтверждено 197 804 случая COVID-19.
Об этом: Во Франции снова возросло суточное число погибших от COVID-19
Наибольшее число погибших — в странах Северной Африки, где к настоящему моменту подтверждена смерть от заболевания 3513 человек.
Читайте также: В странах Африки от COVID-19 погибли 8339 человек
ЮАР занимает первое место среди стран континента по числу выявленных случаев заболевания. Во всей Африке подтверждено чуть более 316 тыс. случаев COVID-19.
Об этом: Число выявленных случаев COVID-19 в ЮАР достигло 106 тысяч
Первое полноценное заседание после приостановки своей деятельности из-за пандемии нового коронавируса провели депутаты Национального собрания Франции 23 июня. Трансляция мероприятия велась на сайте парламента.
Читайте подробнее: Во Франции нацсобрание провело первое заседание после начала пандемии
В Катаре за прошедшие сутки выявили 1176 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба катарского минздрава.
Читайте подробнее: В Катаре число зараженных коронавирусом приблизилось к 90 тысячам
260 810 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Перу, в том числе 3 363 — выявлены за последние сутки, 23 июня сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.
Читайте также: В Перу выявленных число случаев заражения коронавирусом превысило 260 тысяч
В городе Тусон (США, штат Аризона) традиционный салют в День независимости 4 июля отложили на неопределённый срок из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба главы администрации города Майкла Ортеги.
Подробности в материале: В городе Тусон из-за коронавируса отложили салют в День независимости США
В Великобритании за прошедшие сутки скончались 147 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает британский департамент здравоохранения и социальной защиты.
Подробности в материале: В Британии за сутки скончались 147 пациентов с COVID-19
Случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован среди работников Чернобыльской атомной электростанции, сообщается на сайте предприятия.
Отмечается, что с 9 июня данный сотрудник находился в очередном отпуске. В настоящее время он отправлен на карантин, как и еще один работник АЭС, который контактировал с заразившимся.
Подробности в материале: На АЭС в Чернобыле выявили случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии выросло на 39 436 и составило 1 145 906. Об этом 23 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.
Читайте также: В Бразилии за сутки выявили почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Египте за прошедшие сутки выявили 1332 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба египетского минздрава.
Об этом: В Египте число зараженных коронавирусом превысило 58 тысяч
В Чили за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три человека. Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 4505, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.
Об этом: В Чили число жертв осложнений COVID-19 превысило 4500
Федеральный суд в Бразилии вынес решение, согласно которому президент страны Жаир Болсонару будет штрафоваться на 2000 реалов (около $387) ежедневно, если не будет носить медицинскую маску, сообщает агентство Reuters.
Об этом: Бразильский суд обязал Болсонару носить медицинскую маску
Военные парады в Венесуэле, назначенные на 24 июня и 5 июля, были отменены венесуэльским президентом Николасом Мадуро из-за действия карантина на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил в эфире гостелевидения.
Читайте также: Мадуро из-за пандемии отменил два военных парада
На материковой части Китая выявлено 12 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.
Читайте далее: В Китае выявлено 12 новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике возросло до 191 410, а умерших от осложнений при заболевании COVID-19 — до 23 377. Об этом сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия 23 июня в ходе брифинга.
Читайте также: В Мексике число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 191000
Рекомбинированная белковая вакцина была допущена до клинических испытаний Национальной администрацией медицинской продукции Китая еще 19 июня, сообщили в институте, который также является главным разработчиком вакцины.
Читайте далее: Китай одобрил испытания на человеке новой вакцины от COVID-19
В Австралии впервые более чем за месяц зафиксировали смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает Синьхуа.
Об этом: В Австралии впервые за месяц скончался пациент с COVID-19
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили более 50 зараженных коронавирусом
Антикоррупционная комиссия Зимбабве объявила о закрытии головного офиса в Хараре после выявленного в семье одного из сотрудников случая заражения коронавирусом нового типа, заявил представитель организации Джон Макамуре, сообщает агентство Синьхуа.
Об этом: В Зимбабве закрыли офис антикоррупционной комиссии из-за коронавируса
Обещанная правительством Украины финансовая помощь для борьбы с распространением коронавируса не дошла до городов, заявил 23 июня мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко в эфире телеканала «112 Украина».
Об этом: Украинские города не получили обещанные деньги на борьбу с коронавирусом
В Японии впервые с начала пандемии нового коронавируса прошла церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств. Об этом 24 июня сообщает агентство Kyodo.
Читайте также: В Японии приняли верительные грамоты от послов — впервые с начала пандемии
Придумать более подходящее название для заболевания COVID-19 предложил 23 июня президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Аризоне.
Подробности: Трамп предложил придумать новое название для COVID-19
Решение продлить до 15 июля карантинный режим в Колумбии из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 принял колумбийский президент Иван Дуке. Об этом он заявил 23 июня в ходе телеобращения к гражданам.
Подробности в материале: В Колумбии вновь продлили карантин из-за коронавируса
Ношение маски станет обязательным для жителей штата Вашингтон с 26 июня, когда будет подписан необходимый указ министра здравоохранения штата, заявил 23 июня губернатор Джей Инсли в ходе трансляции на своей странице в Twitter.
В Германии за прошедшие сутки выявили 587 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха, ведущего статистику по COVID-19 в ФРГ.
Читайте также: В Германии за сутки выявили 587 случаев заражения коронавирусом
101 963 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Канаде с начала пандемии, 23 июня сообщается на сайте канадского минздрава.
Подробности в материале: Канаде выявили почти 102 тысячи случаев заражения коронавирусом
В Латинской Америке число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, превысило 100 тысяч человек, сообщает агентство Reuters.
Читайте также: Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке превысило 100 тысяч
Правительство Испании запустило приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции в пилотном режиме на Канарских островах. 24 июня об этом сообщает Reuters.
Читайте также: В Испании начали тестировать приложение для контроля COVID-19
Синоптики из Шведского института гидрологии и метеорологии предупреждают, что этим летом в некоторых частях Швеции температура воздуха может прогреться выше 30 °C. Прежде всего, речь идет о таких регионах, как Норрланд и Эстергётланд. Однако беспокойство синоптиков в основном связано с тем, что жара, как и коронавирус, направлена на одну и ту же группу риска — пожилых людей. Об этом 23 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.
Читайте также: В Швеции синоптики рассказали о связи между жарой и коронавирусом
15−17 депутатов Верховной рады Украины переболели COVID-19, сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью «UA: Украинское радио», опубликованном 23 июня.
Читайте также: Председатель Верховной Рады сообщил, сколько депутатов переболели COVID-19
Филипче подчеркнул, что, несмотря на то, что дополнительные места в больничных учреждениях есть, медицинский персонал находится в состоянии переутомления.
Читайте также: Глава Минздрава Македонии: медицинский персонал переутомлен из-за пандемии
Нижняя палата парламента призывает с 1 января 2021 г. прекратить деятельность всех норковых ферм в Нидерландах. Поводом стало недавнее выявление коронавируса на десяти фермах. Депутаты призывают правительство предоставить дополнительные компенсации владельцам норковых ферм.
Об этом: В Нидерландах потребовали отказаться от разведения норок
За отсутствие защитных масок положен штраф в размере 20 евро. Ношение масок обязательно в замкнутых пространствах, магазинах, государственных институтах и т. д.
Читайте также: Свыше 20 тысяч граждан Македонии оштрафованы за отсутствие защитных масок
23 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа в стране погиб 121 иранец от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 9863. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: COVID-19 унёс жизни 121 иранца за последние 24 часа
Продавцы и владельцы магазинов в Нидерландах отмечают, что покупатели в магазинах всё реже соблюдают карантинные меры. Многие покупатели нарушают режим социального дистанцирования или приходят всей семьёй в магазин на развлекательный шопинг.
Подробности в материале: В Нидерландах всё реже соблюдают карантинные меры
Украина получила средства индивидуальной защиты на сумму более €1 млн. Соответствующий гуманитарный груз прибыл на Украину при поддержке Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения. Об этом 23 июня заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает УНН.
Подробности в материале: Украина получила средства индивидуальной защиты стоимостью более €1 млн
С 1 июля в Нидерландах снимаются ограничения на количество участников публичных мероприятий. Условием является соблюдение режима социального дистанцирования,
Об этом: В Нидерландах снимают ограничения на публичные мероприятия
В украинском правительстве пока не решили, пойдут ли 1 сентября ученики в школу. Об этом заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в интервью РБК-Украина, опубликованном 23 июня.
Об этом: Украинское правительство еще не решило, пойдут ли 1 сентября дети в школу
Запрет на въезд жителей России, Бразилии и США в Европейский союз может быть сохранен после открытия в ЕС границ с 1 июля. Об этом 24 июня сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
Об этом: После открытия границ в ЕС туда могут не пустить граждан России и США — NYT
За минувшие сутки на Украине выявили 940 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют обновленные данные системы мониторинга распространения коронавируса, опубликованные 24 июня пресс-службой аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины.
Подробности в материале: На Украине подтвердили еще 940 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Грузии выявлено 3 новых случая коронавируса, и все три — импортированные, сообщила журналистам заместитель министра беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния.
Читайте также: В Грузии выявили три новых случая коронавируса
В Приднестровье заражение коронавирусом подтвердили еще у пяти человек, сообщает 24 июня пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.
Читайте также: В Приднестровье подтвердили еще пять случаев инфицирования коронавирусом
Примерно треть пациентов, которые излечились от COVID-19, могут в течение всей оставшейся жизни страдать от хронической усталости, повреждения легких и расстройств психики. Об этом 24 июня рассказали эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании, передает The Daily Telegraph.
Об этом: Врачи из Британии рассказали про пожизненные последствия COVID-19
В Молдавии до 15 июля продлили срок действия режима чрезвычайного положения в здравоохранении. Решение об этом приняла 23 июня национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, сообщает Newsmaker.md.
Подробности в материале: В Молдавии продлили действие режима ЧП
Мобильное приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции за три недели со дня запуска во Франции активировали около 1,8 млн человек, заявил министр по цифровым технологиям Франции Седрик О.
Читайте подробнее: Приложение для контроля COVID-19 установили меньше 3% жителей Франции
В киргизских сегментах соцсетей активно распространяются слухи о том, что правительство Киргизии якобы предлагает деньги родственникам недавно умерших граждан за разрешение зарегистрировать смерть от коронавируса. Чиновники информацию опровергают.
Об этом: Власти Киргизии не предлагают деньги за оформление смерти якобы от COVID-19
За последние сутки в Киргизии выявлено рекордное количество заразившихся коронавирусом — 207 человек. Из них в киргизской столице — 92.
Об этом: Коронавирус в Киргизии: за сутки выявили еще 207 заразившихся
Правительство Таиланда объявило о том, что за последние 30 дней в стране не было выявлено ни одного местного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Таиланде за месяц не выявили ни одного случая коронавируса внутри страны
25 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Донецкой Народной Республике в результате проведенных накануне исследований, сообщили 24 июня в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Об этом: В ДНР выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого в стране из-за пандемии нового коронавируса, продлили до 15 июля болгарские власти. Об этом 24 июня сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу минздрава страны Кирила Ананиева.
Подробности в материале: В Болгарии до 15 июля продлили действие режима ЧС из-за пандемии
Правительство Израиля возвращает некоторые ограничения в связи с ростом выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Израиле вводят ограничения из-за роста выявления случаев коронавируса
Восемь новых случаев заражения коронавирусом были выявлены в вооруженных силах Украины, сообщает 24 июня пресс-служба командования медицинских сил вооруженных сил Украины.
Подробности в материале: В ВСУ выявлены восемь случаев заражения SARS-CoV-2
За последние восемь суток на территории штата Виктория было выявлено 149 новых случаев заражения.
Подробности в материале: В австралийском штате Виктория произошла вспышка коронавируса SARS-CoV-2
В Исламской Республике Иран число жертв коронавируса приблизилось к 10 тысячам.
Об этом: В Иране за сутки от COVID-19 скончались 133 человека
Противоэпидемиологические меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, усилены на территории Акмолинской области Казахстана. Об этом 24 июня сообщает телеканал «Алматы».
Об этом: В Акмолинской области Казахстана усилили карантинные меры из-за SARS-CoV-2
В США за сутки выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19.
Читайте также: В США за сутки выявили более 34 тысяч случаев COVID-19
Всего в стране с начала пандемии выявлено более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: На Филиппинах за сутки выявлено 470 новых случаев заражения SARS-CoV-2
По состоянию на 24 июня в Белоруссии было выявлено 59 945 случаев заражения коронавирусом, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Об этом: Число выявленных заражений SARS-CoV-2 в Белоруссии приблизилось к 60 тыс
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич заразился коронавирусом.
Об этом: Баскетболист «Денвера» Йокич заразился коронавирусом
Международное авиационное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, будет возобновлено в России тогда, когда это позволит сделать международная обстановка. Об этом 24 июня сообщил журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.
Читайте подробнее: В правительстве РФ рассказали, когда возобновят международное авиасообщение
28 из 209 нелегальных мигрантов, находящихся на борту корабля Moby Zaza в итальянском Порто Эмпедокле, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщили местные власти в среду.
Мигранты прибыли в Италию несколько дней назад, все пассажиры корабля проходили в это время обязательный двухнедельный карантин. Выявленных носителей вируса отделят от остальных, которым через два дня предстоит пройти еще одну проверку на COVID.
Подробности в материале: На корабле с нелегальными мигрантами в Италии выявлено 28 случаев Covid
Коэффициент смертности носителей коронавируса в итальянской провинции Ломбардия (Милан) оказался самым высоким в стране — 18%, такие данные были представлены в отчете местных властей, опубликованном в среду.
В регионе Венето (Венеция) коэффициент составил 10%, в других регионах северной Италии, в частности в Лигурии (Генуя) и Эмилье-Романье (Болонья), — от 14% до 16%.
Подробности в материале: Коронавирус в Италии: коэффициент смертности в Милане составил 18%
48% граждан Италии полагают, что смогут вернуться к привычному образу жизни не ранее начала 2021 года, а прежде будут сохраняться некоторые эпидемиологические ограничения, таковы данные опроса национального союза потребителей, опубликованные 24 июня.
16% граждан более оптимистичны, они полагают, что вернуться к привычной жизни можно будет уже в июле-сентябре текущего года. Почти четверть (24%) респондентов полагают, что этот процесс займет «годы», а 12% граждан кажется, что прежний образ жизни и вовсе никогда не вернется.
На вопрос о том, что гражданам хотелось бы «сохранить» из образа жизни времен карантина, 75% респондентов упомянули опустевшие города, 50% — возможность проводить больше времени дома и со своими близкими.
Подробности в материале: Половина граждан Италии считают, что обычная жизнь вернется в 2021 году
Пандемия коронавируса изменила мир, что касается ситуации с коронавирусом в Молдавии, в республике оценили кто настоящие друзья. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT.
Подробности в материале: Додон о ситуации с COVID-19: мы увидели, кто наши настоящие друзья
Китай сумел сохранить свои позиции как мирового центра по промышленному производству, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом 24 июня сообщает британский журнал The Economist.
Читайте также: КНР сохранил статус центра промышленного производства, несмотря на COVID-19
За сутки в Японии выявлено 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Токио подтверждено 55 случаев заражения.
Читайте также: В Японии за сутки выявлено самое большое число заражений SARS-CoV-2 с мая
Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 23 июня сообщил, что за сутки в результате обследования 302 образцов в крае было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: Косово: вторая волна эпидемии COVID-19 начинает переходить в фазу плато
В течение уже четырёх дней подряд, сообщил Центр по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC), в Латвии не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19.
Читайте также: Четвёртые сутки подряд в Латвии не могут выявить новых случаев COVID-19
В течение нескольких ближайших недель лучше воздержаться от перелетов на самолетах, заявил советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди.
Американские коллеги Риччарди по Всемирной организации здравоохранения, по его словам, рекомендуют сделать полугодовую паузу в использовании авиатранспорта, «но это, возможно, некоторое преувеличение», добавил советник.
Читайте подробнее: Минздрав Италии рекомендует пока воздержаться от полётов на самолетах
В 2020 году ВВП Италии сократится на 12,8%, с таким прогнозом выступили в среду эксперты Международного валютного фонда.
Экономика Италии пострадает от спровоцированного эпидемией кризиса больше всех среди 30 наиболее крупных экономик мира, отметили в МВФ.
Восстановление ВВП в 2021 году будет лишь частичным (6,3%), для возвращения к показателям 2019 года понадобится больше времени, полагают эксперты.
Читайте также: МВФ: в 2020 году ВВП Италии снизится на 12,8%
Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии достигло 31 376, за минувшие сутки показатель вырос на 44. Об этом сообщил 24 июня Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Швейцарии за сутки выявили 44 случая заражения SARS-CoV-2
Исследователи из американского Университета Карнеги-Меллон проанализировали 200 млн твитов, в которых обсуждался коронавирус, начиная с января сего года, и пришли к выводу, что половина (!) этих твитов отправлена ботами. Исследователи уточнили, что знают: все это выглядит как пропаганда, причем сделанная по русским и китайским методичкам, но нужны невероятные ресурсы, чтобы это доказать. И больше в публикации на своем сайте к теме России не возвращались.
Читайте также: В США снова обиделись на Россию из-за коронавируса
Общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 321 и превысило 24,8 тыс. Об этом 24 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.
Читайте подробнее: В Румынии за сутки выявили 321 случай заражения SARS-CoV-2
Городские рынки Рима со среды смогут работать до позднего вечера, по субботам — до 23 часов, сказано в распоряжении мэрии итальянской столицы.
За несколько месяцев жизни с серьезными ограничениями у горожан не было возможности «встречаться и находиться на свежем воздухе», одним из пространств, где теперь такие встречи и прогулки станут возможными, могут быть рынки, отметила мэр города Вирджиния Раджи.
В Азербайджане за последние 24 часа выявили 590 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 14 305. Об этом сообщает 24 июня оперштаб при правительстве страны.
Подробности в материале: В Азербайджане за сутки выявили 590 случаев заражения SARS-CoV-2
В Бахрейне за сутки выявили 655 случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Бахрейне за сутки выявили 655 случаев заражения коронавирусом
По данным навечер среды, в Италииумерли34 644человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». Выздоровели186 111человек, за день этот показатель увеличился на1526(днем ранее — на1159).
Об этом: Коронавирус в Италии: за день выздоровели 1500 человек
Сейчас в Киргизии действуют 649 мобильных бригад, в том числе в столице — 38. Но для нормальной работы необходимо, чтобы их было почти в три раза больше.
Читайте подробнее: Минздрав Киргизии жалуется на острую нехватку медиков и машин скорой помощи
Министерство иностранных дел Туркмении обвинило американских дипломатов в размещении на сайте посольства США искаженных сведений о предпринимаемых туркменскими властями мерах по профилактике коронавируса.
Читайте подробнее: МИД Туркмении в очередной раз обвинил Госдеп США во лжи
Количество умерших от COVID-19 в Британии за последние сутки выросло на 154 человека, превысив отметку в 43 тыс. человек. Об этом 24 июня сообщает минздрав страны.
Об этом: В Британии за сутки скончались 154 пациента с COVID-19
В Пакистане за сутки выявили 3 тыс. 892 случая заражения коронавирусом.
Читайте также: В Пакистане за сутки выявили 3892 случая заражения коронавирусом
Чтобы открыть первое в Киргизии предприятие по производству медицинских масок местные предприниматели закупили современное оборудование стоимостью в $160 тысяч (11 млн рублей).
Читайте также: В Киргизии начнут производить медицинские маски
За минувшие сутки в Турции было выявлено 1492 новых случая заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 191 тыс. Об этом 24 июня сообщил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Турции превысило 191 тыс
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о проведении консультаций с коллегами из Европейского союза по поводу возобновления авиасообщения.
Подробности в материале: США ведут консультации с ЕС по вопросу открытия авиасообщения — Помпео
Всего в Албании выявлено 2114 случаев заражения коронавирусом. Лечение проходят 850 пациентов с COVID-19. Многие среди новых зараженных были инфицированы на рабочем месте.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 5445 случаев заражения, 259 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, восемь из них — за последние сутки. 2091 пациент уже излечился.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки во Франции от COVID-19 скончались 11 человек. Об этом 24 июня передает Franceinfo со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
По данным министерства, в больницах Франции с диагнозом COVID-19 остаются 9299 человек.
Читайте подробнее: Во Франции за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19
В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 3123 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Саудовской Аравии выявили более 3 тыс. зараженных коронавирусом
В Эфиопии за сутки выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает эфиопское министерство здравоохранения.
Подробности в материале: В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 5000
В Гане за прошедшие сутки подтвердили еще 445 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные ганской службы здравоохранения.
Об этом: Число зараженных коронавирусом в Гане превысило 15 тысяч
В Бразилии число выявленных случаев заражения новым коронавирусом выросло за сутки на 42 725 и составило 1 188 631. Об этом 24 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.
Об этом: В Бразилии суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 40 тысяч
Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается выяснить природу происхождения коронавируса нового типа, однако пока не располагает достаточной информацией для выводов, заявил директор ведомства Кристофер Рэй в эфире телеканала Fox News.
Читайте подробнее: ФБР не смогло выяснить истоки происхождения коронавируса
Частные клиники Перу могут быть взяты в управление государством, если их владельцы не пойдут на сделку с правительством в течение 48 часов, заявил перуанский президент Мартин Вискарра в эфире государственного телевидения.
Читайте также: Власти Перу пригрозили временно национализировать частные клиники
В американском штате Калифорния за прошедшие сутки выявили 7149 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает департамент здравоохранения штата.
Подробности в материале: В Калифорнии зафиксировали рекордный рост зараженных коронавирусом
Инактивированная вакцина против COVID-19 вошла в третью фазу клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Производитель вакцины China National Biotec Group (CNBG) отмечает, что клинические испытания стартовали официально после подписания соглашения о сотрудничестве между двумя сторонами во время видеоконференции между Пекином, Уханем и Абу-Даби.
Читайте далее: Китайская вакцина против COVID-19 проходит клинические испытания в ОАЭ
В Мексике за прошедшие 24 часа зафиксировано 5437 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует местное издание Milenio, ссылаясь на минздрав страны.
Читайте подробнее: Количество зараженных коронавирусом в Мексике приблизилось к 200 тысячам
На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 19 новых случаев COVID-19, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.
Читайте далее: В Китае за сутки было выявлено 19 новых случаев COVID-19
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 28 случаев заражения SARS-CoV-2
Заместитель министра внутренних дел Колумбии Даниэль Паласиос заразился коронавирусом нового типа. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.
Государственный департамент США на следующей неделе снова начнет выдавать паспорта для выезда за границу. Об этом рассказал госсекретарь Майк Помпео.
Читайте подробнее: США начнут выдавать паспорта для выезда за границу
Недавняя вспышка COVID-19 на оптовом рынке фермерской продукции «Синьфади», по заявлению муниципальных властей, «преимущественно взята под контроль». По словам пресс-секретаря муниципального правительства Пекина Ху Хэцзяня, произнесенных им во время пресс-конференции, китайская столица все еще сталкивается со «сложной эпидемиологической ситуацией», в рамках которой выявляется все больше кластеров коронавируса на рабочих местах.
Читайте далее: Вспышка COVID-19 в Пекине «почти взята под контроль» — власти Китая
В американском штате Техас выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает служба здравоохранения штата.
Об этом: Техас снова установил антирекорд по числу зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в мире установлено более 130 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Об этом: ВОЗ: в мире за 24 часа выявлено больше 130 тысяч заражений коронавирусом
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили трех зараженных коронавирусом
В австралийском штате Виктория зафиксирован рекордный рост числа зараженных новым коронавирусом — 33 человека за сутки, сообщает агентство Reuters.
Об этом: В штате Виктория в Австралии зафиксирован рост числа зараженных SARS-CoV-2
В Чили за прошедшие сутки скончались 226 человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.
24 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции (COVID-19) погибли 133 иранца, в результате чего общее число смертей достигло 9996. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: В Иране COVID-19 унёс жизни 133 человек за последние 24 часа
За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня говорится в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Читайте также: В Китае за сутки выявили 20 случаев заражения SARS-CoV-2
Общее количество выявленных на территории Бразилии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на 42 тысячи и превысило 1,188 млн. Об этом 25 июня сообщает бразильский минздрав.
Читайте также: В Бразилии число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 1,1 млн
Президент США Дональд Трамп не справляется с кризисной ситуацией, в которую страна попала из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение 25 июня высказал экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телекомпании CNN.
Читайте также: Трамп не справляется с «колоссальным кризисом» в США — Болтон
Директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес заявил, что пандемия привела к потере более чем 40 млн евро, передает BFM TV.
Подробности в материале: Музей Лувр в Париже понес серьезные убытки во время пандемии
Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний.
Читайте также: «Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
За стуки на Украине выявили почти 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом: На Украине за сутки выявили 994 случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных в Германии случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа возросло на 630 и превысило 192 тысячи. Об этом 26 июня сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру немецкого минздрава.
Подробности в материале: В Германии число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 192 тысячи
В Грузии в течение последних суток было выявлено три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информацию об этом 25 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили три случая заражения коронавирусом
Общее количество выявленных на территории Мексики случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки возросло на 5 473 и превысило 196 тысяч. Об этом 26 июня рассказал директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.
Подробности в материале: В Мексике за сутки выявили 5473 случая заражения коронавирусом
Власти Индонезии, запретившие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса, сделали исключение для въезда на территорию страны представителям южнокорейского предприятия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на промышленные источники.
Подробности в материале: Власти Индонезии разрешили въезд в страну 150 представителям Hyundai Motor
Новый бюджет на 2020 год, измененный в связи вызовами, которые возникли из-за распространения коронавируса, приняли депутаты парламента 24 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».
Читайте подробнее: Парламент Грузии принял измененный бюджет на 2020 год
Полиция Нигерии освободила более 100 человек, которые были заперты на заводе по переработке риса, предположительно, чтобы те могли работать в течение всего периода реализации карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Об этом: Работодателя в Нигерии подозревают в принуждении к работе во время пандемии
После того, как в Швеции были сняты многие ограничения на передвижение внутри страны, которые носили рекомендательный характер, в Агентстве общественного здравоохранения предупредили, что граждане по-прежнему должны соблюдать меры по инфекционному контролю, включая соблюдение социальной дистанции. Несмотря на растущий пассажиропоток, члены руководства компаний, организующих работу общественного транспорта в Швеции, заявили, что вся ответственность по соблюдению рекомендаций ложится на граждан. Однако сами шведы не склонны прислушиваться к советам властей и бизнеса, не соблюдая меры по социальному дистанцированию при поездках на общественном транспорте. Об этом 24 июня сообщило агентство SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции не соблюдается социальное дистанцирование на транспорте — SVT
Во время пандемии коронавирусной инфекции система оказания медицинского ухода за пожилыми людьми в Швеции доказала свою несостоятельность, так как многие дома престарелых превратились в кластеры распространения вируса, а уровень смертности в них достигал высоких значений. По этой причине шведские власти решили передать организацию системы ухода из муниципалитетов на региональный уровень, с чем не согласились местные чиновники. Об этом 24 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Читайте также: В Швеции воспротивились проведению реформы по уходу за пожилыми людьми
По итогам мая 2020 года в Норвегии было продано 7885 новых легковых машин, что на 35,5% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
Читайте также: Эффект коронавируса: в Норвегии в мае снизились продажи авто
Открытие границ в Грузии для иностранных туристов с 1 июля не предполагает, что будут пропускать гостей из стран, высок риск заразиться коронавирусом. Это заявление замглавы минздрава Грузии Тамар Габуния 25 июня опубликовали на грузинском «Общественном телевидении».
Об этом: Грузия с 1 июля откроет границы не для всех туристов — минздрав
Решение об уходе на двухнедельный карантин по рекомендациям медиков принял после контакта с человеком, у которого позднее тест на коронавирус дал положительный результат, президент Сенегала Маки Салл. Об этом 26 июня сообщается на официальной странице министерства по коммуникациям страны в соцсети Twitter.
Об этом: Президент Сенегала ушел на карантин после контакта с зараженным SARS-CoV-2
Три игрока в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получили положительные результаты тестов на коронавирус. Они представляют клубы «Сакраменто Кингз» и «Индиана Пэйсерс».
Читайте также: В НБА ещё три игрока заразились коронавирусом
В столице Франции Париже 25 июня начнет работу Эйфелева башня, сообщается на сайте достопримечательности.
Школьники Польши вновь приступят к занятиям в учебных учреждениях, прерванным из-за пандемии коронавируса, с сентября текущего года. Об этом 26 июня сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в эфире радио Лодзи.
Подробности в материале: В Польше школьники вернутся за парты в сентябре
За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 460 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.
Подробности в материале: В Афганистане за сутки выявили 460 случаев заражения SARS-CoV-2
В Швеции высокая температура воздуха уже успела создать новые проблемы для медицинского персонала больниц, который должен носить средства индивидуальной защиты, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Об этом 25 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Читайте также: Из-за жары в Швеции медперсонал жалуется на ношение средств защиты
Выпускникам школ на единых национальных экзаменах в Грузии могут разрешить находиться без защитных масок. Об этом 24 июня в эфире «Общественного телевидения» рассказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Читайте также: Школьные экзамены в Грузии могут разрешить сдавать без маски — минздрав
Несмотря на тот факт, что школьные образовательные учреждения продолжили работу во время пандемии коронавируса, этой весной в Швеции сотни родителей оставили своих детей дома. В свою очередь, власти акцентировали внимание граждан на то, что эпидемиологическая ситуация в стране не влияет на обязанность их детей посещать занятия. Об этом 25 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Об этом: Жители Швеции не пускают детей в школу из-за пандемии — Sveriges Radio
За минувшие сутки в Грузии лабораторно подтверждено четыре новых случая коронавируса, а общее число увеличилось до 917 человек.
Подробности в материале: В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 2363 случая заражения коронавирусом. 40 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 1171 пациентов уже здоровы.
Читайте также: В Косово за сутки выявили 95 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Литвы было выявлено два новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.
Читайте также: В Литве за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Правительство Индонезии подтвердило, что по состоянию на 25 июня 2020 года на территории страны выявлено 50 187 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.
Читайте также: В Индонезии выявлено более 50 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
На территории Финляндии продолжается замедление темпов эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 июня сообщают финское министерство социального развития и министерство здравоохранения страны.
Подробности в материале: Эпидемия коронавируса в Финляндии продолжает замедляться — минздрав
Среди медработников Молдавии за все время пандемии коронавируса было выявлено в общей сложности 2,3 тысячи случаев заражения новой инфекцией. Об этом 26 июня сообщает минздрав страны.
Об этом: Названо число заразившихся SARS-CoV-2 медработников в Молдавии
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS.
Об этом: Эксперты МВФ прогнозируют падение экономики Южной Кореи на 2,1%
Первая после вынужденного перерыва из-за коронавируса игра Национальной лиги по футболу Грузии пройдет 25 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».
Об этом: В Грузии 25 июня возобновится национальный чемпионат по футболу
Круглый стол, посвященный 15-летию фильма «Константин: Повелитель тьмы», проведут в рамках онлайн-версии Comic-Con. Об этом сообщили журналисты портала Collider.
Об этом: Киану Ривза примет участие в фестивале Comic-Con в онлайн-формате
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что в Йемене могут умереть много людей, если стране не будет оказана значительная материальная поддержка.
Читайте также: Отказ от поддержки Йемена может привести к росту смертности — ООН
Каждый шестой житель Стокгольма, сдавший анализ на прошлой неделе, имеет антитела к COVID-19. В лаборатории Каролинского университета подтвердили, что антитела были обнаружены у 17,2% жителей столицы Швеции. Об этом 25 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
Читайте подробнее: У 17% жителей Стокгольма выявили антитела к коронавирусу — Dagens Nyheter
Тенденция роста рейтинга Социал-демократов в Швеции во время пандемии коронавируса, исходя из данных последнего июньского опроса, сломлена. Но, несмотря на это, поддержка Социал-демократов по-прежнему находится на высоком уровне. Однако для таких партий, как Либералы и Зеленые, последствия пандемии во время предстоящих парламентских выборов 2022 года могут стать вполне плачевными. Об этом 25 июня сообщил в своей аналитической статье политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.
Читайте подробнее: Пандемия изменит «правила игры» на выборах 2022 года в Швеции — SVT
За последние сутки в Польше было выявлено 298 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 298 случаев заражения SARS-CoV-2
Губернатор американского штата Невада Стив Сисолак постановил ввести на территории общественных мест региона обязательное ношение марлевых повязок.
Об этом: В американском штате Невада вводят обязательный масочный режим
В Пакистане за сутки выявили свыше 4 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Пакистане за сутки выявили более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
Несколько южнокорейских компаний пожертвовали Пакистану средства, медикаменты и товары для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей пакистанского отделения Корейского агентства по торговле и инвестициям (KOTRA).
Об этом: Ряд компаний Южной Кореи оказали гуманитарную помощь Пакистану
Рекордное количество зараженных коронавирусом за прошедшие сутки выявлено сразу в пяти штатах США. Это следует 25 июня из сообщений местных отделений департаментов здравоохранения.
Читайте также: В пяти штатах США выявили за сутки рекордное число зараженных SARS-CoV-2
Минобороны Австралии приняло решение направить свыше тысячи представителей ВС страны в штат Виктория, где они будут оказывать помощь местным властям в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.
Об этом: Угроза коронавируса: в штат Виктория в Австралии направят военных
Общее количество выявленных в Эстонии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на один и стало составлять 1 984. Об этом 26 июня сообщает департамент здоровья страны.
Читайте также: В Эстонии за сутки выявили один случай заражения SARS-CoV-2
За последние сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались ещё 134 пациента. Об этом 26 июня сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.
Об этом: В Иране от COVID-19 за сутки скончались 134 пациента
На Филиппинах за сутки выявили 778 случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: На Филиппинах за сутки выявили 778 случаев заражения коронавирусом
На Филиппинах за сутки выявили 778 случаев заражения коронавирусом.
Об этом: На Филиппинах за сутки выявили 778 случаев заражения коронавирусом
После возвращения из Москвы президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены правительственной делегации и сопровождавшие их лица сдали повторный тест на коронавирус.
Об этом: Анализ на коронавирус у президента Киргизии оказался отрицательным
Семь из десяти граждан Южной Кореи положительно оценивают усилия правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Исследовательского института Кёнги (GRI).
Читайте подробнее: В Южной Корее провели опрос на тему усилий властей в борьбе с коронавирусом
В Киргизии задумались о создании единого механизма координации волонтерского движения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом: Власти Киргизии хотят координировать работу волонтеров во время пандемии
Спецкомиссия решит — надо ли закрывать на карантин Дом правительства Киргизии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом депутатов и сотрудников аппарата правительства.
Серия короткометражек «Homemade» («Сделано в домашних условиях»), снятых режиссерами по всему миру в период изоляции из-за пандемии коронавируса, выйдет на платформе Netflix. Об этом сообщили журналисты издания Variety.
Читайте также: На Netflix покажут коллекцию короткометражек об изоляции
Возобновление регулярных международных авиарейсов в Грузии может быть перенесено на месяц. Об этом 25 июня во время брифинга заявила министр экономики страны Натия Турнава.
Об этом: В Грузии могут перенести дату возобновления международных авиарейсов
За минувшие сутки на территории Румынии было выявлено 460 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 25 тысяч. Об этом 26 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.
Об этом: В Румынии за сутки выявили 460 случаев заражения SARS-CoV-2
Работа городских автобусов, троллейбусов, частных маршруток и такси ограничена из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации в Бишкеке.
Подробности в материале: В столице Киргизии общественный транспорт не будет работать в выходные
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что масштабная вирусологическая тестовая кампания будет запущена для «выявления возможных спящих кластеров», особенно в регионе Иль-де-Франс, сообщает Le Figaro.
Читайте также: Во Франции объявили о начале масштабного тестирования на COVID-19
В Черногории к 25 июня насчитывается 65 выявленных активных случаев коронавируса. Как сообщает институт общественного здравоохранения, вспышка в стране произошла из-за импортированных случаев заражения.
Подробности в материале: Вторая волна: в Черногории уже выявили 65 случаев заражения коронавирусом
Общее число выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 437 и превысило 60 тысяч. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили 437 случаев заражения SARS-CoV-2
Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 21 человека. Такие данные 25 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 25 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.
Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались более 20 человек
Министр спорта ЮАР Натхи Митхва одобрил возобновление деятельности национальной футбольной лиги после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
В Киргизии зарегистрирован новый рекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом — заражение диагностировали у 228 человек.
Читайте подробнее: В Киргизии выявили рекордное количество случаев заражения SARS-CoV-2
Штаб по борьбе с коронавирусом в ближайшее время рассмотрит вопрос о возможном возобновлении режима чрезвычайного положения в столице и некоторых регионах Киргизии.
Об этом: Власти Киргизии грозятся вновь ввести режим ЧП из-за коронавируса
После того, как пандемия коронавируса распространилась по всему миру, согласно опросам среди избирателей, в Швеции наметились две тенденции: рейтинг правящих Социал-демократов рос, в то время как поддержка Шведских демократов снижалась. Но сейчас эта тенденция, кажется, сломана, и явные симпатии шведов по отношению к Социал-демократам во время кризиса начинают сходить на «нет». Об этом 25 июня сообщило агентство SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Эффект коронавируса: рейтинг правящей партии в Швеции снижается
Запрет для иностранных граждан заезжать на территорию Израиля продлён до 1 августа, пишет 25 июня Ynet.
Подробности в материале: Иностранцы не смогут въехать в Израиль до 1 августа
Пятый день подряд в Латвии не могут выявить ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом 25 июня сообщили в Центре по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).
Подробности в материале: В Латвии за пять суток не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после въезда на территорию Хорватии из этих трех стран путешественники будут обязаны две недели пробыть в изоляции. Данное правило не относится к лицам, пересекающим территорию Северной Македонии транзитом.
Читайте также: Хорватия ввела специальный режим въезда из Сербии, Македонии и БиГ
Количество случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 14 852. За сутки число заболевших увеличилось на 547, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 — на шесть.
Подробности в материале: Число случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 15 тысячам
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии достигло 31 428. За сутки показатель увеличился на 52. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 по-прежнему составляет 1958.
Читайте также: В Швейцарии выздоровели 29 тысяч пациентов с COVID-19
Несмотря на рост числа выздоравливающих, число активных случаев заражения в Албании продолжает увеличиваться, и за последний месяц возросло с 250 до почти 900.
Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 78 новых носителей коронавируса
Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Бельгии достигло 61 007. За сутки этот показатель вырос на 109, количество летальных исходов — на четыре. Общее число скончавшихся среди пациентов с COVID-19 достигло 9726.
Читайте подробнее: В Бельгии количество случаев COVID-19 перевалило за 61 тыс
За неделю с 14 по 20 июня было зарегистрировано на 50 тыс. первичных заявок на пособие по безработице меньше, чем в предыдущую неделю.
Подробности в материале: В США за неделю 1,48 млн граждан обратились за пособием по безработице
Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ираке достигло 39 139. За сутки, по официальным данным, заболели 2473 человека, количество смертей среди пациентов с COVID-19 увеличилось на 107 — до 1437.
Читайте также: В Ираке число излечившихся от COVID-19 превысило 18 тысяч
Голосование будет проходить в несколько этапов: лица, больные COVID-19, а также лица, находящиеся на самоизоляции, будут голосовать 13 июля. 14 июля будут голосовать лица, страдающие от хронических болезней, заключенные и лица, находящиеся в местах предварительного заключения — все эти категории наиболее подвержены риску заражения.
Об этом: В Северной Македонии началась предвыборная кампания
Семь человек, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Молдавии за последние сутки. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Молдавии достигло 502, а общее число заболевших — 15 453, причём за минувшие сутки выявлено 375 новых случаев.
Читайте также: В Молдавии скончались свыше 500 пациентов с COVID-19
Ученые института химии Академии наук Туркмении представили ряд разработок для борьбы с коронавирусом, в числе которых оказалось изготовление брикетов из гармалы (Peganum harmala или «Могильник обыкновенный»).
Читайте также: Борьба с коронавирусом: ученые Туркмении изобрели брикеты с могильником
Количество умерших среди пациентов с COVID-19 в Израиле достигло 309. За сутки скончался один пациент с COVID-19 и заразились ещё 668 человек. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 22 400.
Читайте подробнее: В Израиле выявили 22,4 тыс. случаев COVID-19
Число скончавшихся за минувшие сутки в Британии пациентов с COVID-19 составляет 149. Общее количество летальных исходов среди пациентов этой категории в Великобритании достигло 43 230, а общее количество случаев COVID-19 — 307 980, причём за последние сутки обнаружено ещё 1118 случаев инфицирования коронавирусом.
Читайте подробнее: В Британии выявлено ещё почти 1120 случаев COVID-19
В Черногории за сутки проанализировали 267 тестов и выявили 22 зараженных коронавирусом в семи городах. Больше всего активных случаев зарегистрировано в муниципалитете Рожае на севере Черногории на границе с Сербией.
Об этом: В Черногории за сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
За последние семь дней в Европе впервые за несколько месяцев зафиксирован рост количества выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в странах Европы
Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции достигло 193 115. За сутки число заболевших выросло на 1458, количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 — на 21, достигнув 5046.
Подробности в материале: В Турции за сутки скончался 21 пациент с COVID-19
И.о. премьер-министра Ирландии Лео Вардакар сообщил, что отмена двухнедельного карантина коснется въезжающих из стран с благополучной ситуацией по COVID-19.
Подробности в материале: В Ирландии назвали дату отмены карантина для туристов
Из сообщений врачей известно, что мужчина в столь почтенном возрасте проходил лечение в госпитале в Аддис-Абебе и к настоящему моменту уже выписан.
«На данный момент мы оцениваем, что на каждый зарегистрированный случай на самом деле приходится ещё десять случаев инфицирования», — заявил глава CDC Роберт Редфилд журналистам.
Читайте также: Редфилд сообщил, сколько «на самом деле» заболевших COVID-19 в США
Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Палестине достигло 1588. За сутки показатель вырос на 54, из них 18 — в городе Хевроне. Число излечившихся достигло 620, продолжают лечение 963 пациента с COVID-19.
По данным навечер четверга, в Италииумерли34 678человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 34. Выздоровели186 725человек, за день этот показатель увеличился на614(днем ранее — на 1526).
Читайте также: Коронавирус в Италии: общее число заражённых выросло до 240 тысяч
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 5595 случаев заражения, 265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, шесть из них — за последние сутки. 2166 пациентов уже излечились.
Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 153 новых носителя коронавируса
Власти Италии в четверг ввели войска в городок Мондрагоне, где возникли беспорядки после введения ограничений из-за новой вспышки коронавируса.
Квартал, прилегающий к домам новых заражённых (их 49), был объявлен красной зоной и оцеплен. Это вызвало резкое недовольство местных жителей — они отмечали, что большинство заражённых — выходцы из Болгарии, и требовали изолировать именно их, а не весь квартал. В ходе возникшей перебранки выходцы из Болгарии приняли кидать из окон стульями в своих соседей, а те в ответ стали бросать в их окна камнями.
По запросу губернатора региона Кампанья Винченцо Де Луки в Мондрагоне были введены войска (около 100 человек), беспорядки прекратились.
Об этом: В Италии беспорядки из-за коронавируса пресекли с помощью армии
Из-за жаркой погоды пляжи Великобритании наводнили тысячи людей, и полиция ничего не может с этим поделать. Отдыхающие пьют, дерутся, устраивают заторы на дорогах и совсем не думают о коронавирусе.
Читайте подробнее: Британские власти «потрясены» массовым нарушением карантина на пляжах
Министр образования Италии Лючия Адзолина просит у правительства страны увеличить финансирование сферы образования на 1 млрд евро для подготовки школ и вузов к новому учебному году с соблюдением всем норм безопасности, передает Mediaset со ссылкой на осведомленные источники.
Средства предполагается потратить на организацию дополнительных учебных пространств (что понадобится для соблюдения санитарной дистанции между учащимися) и временное увеличение численности сотрудников.
Подробности в материале: Министр образования Италии просит миллиард евро на борьбу с коронавирусом
Закрытые ранее из-за пандемии границы Туниса открылись, но не для всех стран: жители России, США и ряда стран Латинской Америки пока относятся к «красной» категории.
Читайте также: Тунис не открыл границ для российских гостей
В связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой в Черногории национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями 25 июня вечером огласил новые ограничительные меры.
Читайте также: В Черногории снова вводят ограничительные меры
Эпидемию COVID-19 в Косово стали использовать в качестве инструмента политического преследования.
Читайте также: Парламент Косово расследует борьбу правительства Курти с эпидемией COVID-19
Институт общественного здравоохранения 25 июня принял в дар от катарской организации «Qatar Charity» 6500 тестов на коронавирус и 6 аппаратов ИВЛ.
Подробности в материале: Катар передал Косово 6500 тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ
Запрет на въезд во Вьетнам иностранных туристов продлён. По словам вьетнамского премьер-министра Нгуена Суана Фуки, разрешён въезд во Вьетнам пока только для инвесторов и специалистов — для остальных иностранцев двери закрыты.
Читайте подробнее: Вьетнам пока не разрешил въезд в страну иностранным туристам
Власти Туркмении разрешили местным медицинским работникам говорить про коронавирусную инфекцию и работать в масках, перчатках и защитных костюмах.
Читайте подробнее: СМИ: Власти Туркмении разрешили врачам говорить про коронавирус
В Гане за прошедшие сутки выявили 460 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ганская служба здравоохранения.
Читайте также: В Гане за сутки выявили 460 зараженных коронавирусом
В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 113 случаев заражения новым коронавирусом, сообщает сингапурское министерство здравоохранения.
Читайте также: В Сингапуре выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом
Крупнейший в мире производитель спортивной одежды и обуви американская компания Nike на фоне пандемии коронавируса понесла убытки в размере $790 млн за квартал. Об этом говорится в опубликованном 25 июня отчете компании.
Об этом: Nike объявила об убытке в $790 млн
Более 5,3 тыс. летальных исходов в результате заболевания COVID-19 зарегистрировали 25 июня во всём мире, говорится в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читайте также: COVID-19 унёс жизни почти 480 тыс. человек во всём мире
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Перу увеличилось на 3913 и составило 268 602, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Перу за сутки выявили 3913 случаев заражения коронавирусом
Губернатор штата Орегон Кейт Браун приняла решение до окончания срока наказания освободить из-под стражи 57 заключённых, здоровью которых может угрожать заражение коронавирусом нового типа. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба губернатора.
Об этом: В США из-за коронавируса из тюрем штата Орегон освободят заключённых
В Бразилии за прошедшие сутки скончался 1141 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.
Подробности в материале: В Бразилии за сутки умерли более 1,1 тыс. пациентов с COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили возросло до 259 064, из них 4648 — новые, 25 июня сообщается на сайте чилийского министерства здравоохранения.
Читайте также: В Чили зарегистрировали почти 260 тысяч случаев заражения коронавирусом
61 130 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Египте, в том числе 1569 — за последние сутки, 25 июня сообщается на странице в Facebook египетского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Египте число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 60 тысяч
В Колумбии за прошедшие сутки выявили 3486 зараженных новым коронавирусом, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава на официальной странице в Twitter.
Об этом: В Колумбии число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч
Губернатор американского штата Техас Грег Эббот приостановил постепенное смягчение карантинных ограничений из-за бурного роста числа зараженных коронавирусом в регионе. Об этом он заявил в ходе обращения к жителям.
Об этом: В Техасе приостановили отмену карантина из-за роста зараженных SARS-Cov-2
В Мексике за прошедшие сутки скончались 736 пациентов от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.
Подробности в материале: В Мексике число умерших пациентов с COVID-19 превысило 25 тысяч
На материковой части Китая за прошедшие сутки подтверждено 13 новых случаев COVID-19, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.
Читайте далее: В Китае выявлено 13 новых случаев COVID-19
Первый пациент с заболеванием COVID-19 в Колумбии скончался 15 февраля, а не 26 февраля, как это считалось ранее. К такому выводу пришли специалисты Национального департамента статистики страны, 25 июня сообщается на сайте ведомства.
Читайте также: В Колумбии изменили данные о первом летальном исходе при COVID-19 в стране
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее выявили 39 случаев заражения коронавирусом
Вакцина от коронавирусной инфекции будет разработана в США к концу 2020 года, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками.
Читайте также: Трамп пообещал появление вакцины от COVID-19 к концу года
Положительный результат на коронавирус SARS-CoV-2 показали анализы министра финансов Мексики Артуро Эрреры. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: В Мексику у министра финансов выявили коронавирус
В октябре-ноябре 2020 года темпы роста числа зараженных коронавирусом нового типа в США снова станут высокими, заявил основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала CNN.
Об этом: Билл Гейтс предрек бурный рост числа зараженных коронавирусом к октябрю
Реальное число заразившихся в коронавирусом в США кратно превышает официальные показатели, пишет 25 июня издание The Hill со ссылкой на директора Центров п