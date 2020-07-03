08:06 24.06.2020 Нижняя палата парламента призывает с 1 января 2021 г. прекратить деятельность всех норковых ферм в Нидерландах. Поводом стало недавнее выявление коронавируса на десяти фермах. Депутаты призывают правительство предоставить дополнительные компенсации владельцам норковых ферм. Об этом: В Нидерландах потребовали отказаться от разведения норок

08:07 24.06.2020 За отсутствие защитных масок положен штраф в размере 20 евро. Ношение масок обязательно в замкнутых пространствах, магазинах, государственных институтах и т. д. Читайте также: Свыше 20 тысяч граждан Македонии оштрафованы за отсутствие защитных масок

08:08 24.06.2020 23 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа в стране погиб 121 иранец от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 9863. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: COVID-19 унёс жизни 121 иранца за последние 24 часа

08:11 24.06.2020 Продавцы и владельцы магазинов в Нидерландах отмечают, что покупатели в магазинах всё реже соблюдают карантинные меры. Многие покупатели нарушают режим социального дистанцирования или приходят всей семьёй в магазин на развлекательный шопинг. Подробности в материале: В Нидерландах всё реже соблюдают карантинные меры

08:17 24.06.2020 Украина получила средства индивидуальной защиты на сумму более €1 млн. Соответствующий гуманитарный груз прибыл на Украину при поддержке Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения. Об этом 23 июня заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает УНН. Подробности в материале: Украина получила средства индивидуальной защиты стоимостью более €1 млн

08:20 24.06.2020 С 1 июля в Нидерландах снимаются ограничения на количество участников публичных мероприятий. Условием является соблюдение режима социального дистанцирования, т. е. минимального расстояния в 1,5 м. Источники, близкие к правительству, сообщают, что соответствующее решение будет озвучено 24 июня. Об этом: В Нидерландах снимают ограничения на публичные мероприятия

08:52 24.06.2020 В украинском правительстве пока не решили, пойдут ли 1 сентября ученики в школу. Об этом заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в интервью РБК-Украина, опубликованном 23 июня. Об этом: Украинское правительство еще не решило, пойдут ли 1 сентября дети в школу

09:10 24.06.2020 Запрет на въезд жителей России, Бразилии и США в Европейский союз может быть сохранен после открытия в ЕС границ с 1 июля. Об этом 24 июня сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. Об этом: После открытия границ в ЕС туда могут не пустить граждан России и США — NYT

09:30 24.06.2020 За минувшие сутки на Украине выявили 940 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют обновленные данные системы мониторинга распространения коронавируса, опубликованные 24 июня пресс-службой аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины. Подробности в материале: На Украине подтвердили еще 940 случаев заражения коронавирусом

10:08 24.06.2020 За минувшие сутки в Грузии выявлено 3 новых случая коронавируса, и все три — импортированные, сообщила журналистам заместитель министра беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния. Читайте также: В Грузии выявили три новых случая коронавируса

10:09 24.06.2020 В Приднестровье заражение коронавирусом подтвердили еще у пяти человек, сообщает 24 июня пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Читайте также: В Приднестровье подтвердили еще пять случаев инфицирования коронавирусом

10:30 24.06.2020 Примерно треть пациентов, которые излечились от COVID-19, могут в течение всей оставшейся жизни страдать от хронической усталости, повреждения легких и расстройств психики. Об этом 24 июня рассказали эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании, передает The Daily Telegraph. Об этом: Врачи из Британии рассказали про пожизненные последствия COVID-19

10:30 24.06.2020 В Молдавии до 15 июля продлили срок действия режима чрезвычайного положения в здравоохранении. Решение об этом приняла 23 июня национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, сообщает Newsmaker.md. Подробности в материале: В Молдавии продлили действие режима ЧП

11:06 24.06.2020 Мобильное приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции за три недели со дня запуска во Франции активировали около 1,8 млн человек, заявил министр по цифровым технологиям Франции Седрик О. Читайте подробнее: Приложение для контроля COVID-19 установили меньше 3% жителей Франции

12:48 24.06.2020 В киргизских сегментах соцсетей активно распространяются слухи о том, что правительство Киргизии якобы предлагает деньги родственникам недавно умерших граждан за разрешение зарегистрировать смерть от коронавируса. Чиновники информацию опровергают. Об этом: Власти Киргизии не предлагают деньги за оформление смерти якобы от COVID-19

12:57 24.06.2020 За последние сутки в Киргизии выявлено рекордное количество заразившихся коронавирусом — 207 человек. Из них в киргизской столице — 92. Об этом: Коронавирус в Киргизии: за сутки выявили еще 207 заразившихся

13:06 24.06.2020 Правительство Таиланда объявило о том, что за последние 30 дней в стране не было выявлено ни одного местного случая заражения коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Таиланде за месяц не выявили ни одного случая коронавируса внутри страны

13:06 24.06.2020 25 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Донецкой Народной Республике в результате проведенных накануне исследований, сообщили 24 июня в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. Об этом: В ДНР выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

13:06 24.06.2020 Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого в стране из-за пандемии нового коронавируса, продлили до 15 июля болгарские власти. Об этом 24 июня сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу минздрава страны Кирила Ананиева. Подробности в материале: В Болгарии до 15 июля продлили действие режима ЧС из-за пандемии

13:08 24.06.2020 Правительство Израиля возвращает некоторые ограничения в связи с ростом выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Израиле вводят ограничения из-за роста выявления случаев коронавируса

13:08 24.06.2020 Восемь новых случаев заражения коронавирусом были выявлены в вооруженных силах Украины, сообщает 24 июня пресс-служба командования медицинских сил вооруженных сил Украины. Подробности в материале: В ВСУ выявлены восемь случаев заражения SARS-CoV-2

13:18 24.06.2020 За последние восемь суток на территории штата Виктория было выявлено 149 новых случаев заражения. Подробности в материале: В австралийском штате Виктория произошла вспышка коронавируса SARS-CoV-2

13:25 24.06.2020 В Исламской Республике Иран число жертв коронавируса приблизилось к 10 тысячам. Об этом: В Иране за сутки от COVID-19 скончались 133 человека

13:51 24.06.2020 Противоэпидемиологические меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, усилены на территории Акмолинской области Казахстана. Об этом 24 июня сообщает телеканал «Алматы». Об этом: В Акмолинской области Казахстана усилили карантинные меры из-за SARS-CoV-2

14:00 24.06.2020 В США за сутки выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19. Читайте также: В США за сутки выявили более 34 тысяч случаев COVID-19

14:11 24.06.2020 Всего в стране с начала пандемии выявлено более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: На Филиппинах за сутки выявлено 470 новых случаев заражения SARS-CoV-2

14:20 24.06.2020 По состоянию на 24 июня в Белоруссии было выявлено 59 945 случаев заражения коронавирусом, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: Число выявленных заражений SARS-CoV-2 в Белоруссии приблизилось к 60 тыс

14:29 24.06.2020 Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич заразился коронавирусом. Об этом: Баскетболист «Денвера» Йокич заразился коронавирусом

15:12 24.06.2020 Международное авиационное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, будет возобновлено в России тогда, когда это позволит сделать международная обстановка. Об этом 24 июня сообщил журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Читайте подробнее: В правительстве РФ рассказали, когда возобновят международное авиасообщение

15:17 24.06.2020 28 из 209 нелегальных мигрантов, находящихся на борту корабля Moby Zaza в итальянском Порто Эмпедокле, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщили местные власти в среду. Мигранты прибыли в Италию несколько дней назад, все пассажиры корабля проходили в это время обязательный двухнедельный карантин. Выявленных носителей вируса отделят от остальных, которым через два дня предстоит пройти еще одну проверку на COVID. Подробности в материале: На корабле с нелегальными мигрантами в Италии выявлено 28 случаев Covid

15:20 24.06.2020 Коэффициент смертности носителей коронавируса в итальянской провинции Ломбардия (Милан) оказался самым высоким в стране — 18%, такие данные были представлены в отчете местных властей, опубликованном в среду. В регионе Венето (Венеция) коэффициент составил 10%, в других регионах северной Италии, в частности в Лигурии (Генуя) и Эмилье-Романье (Болонья), — от 14% до 16%. Подробности в материале: Коронавирус в Италии: коэффициент смертности в Милане составил 18%

15:22 24.06.2020 48% граждан Италии полагают, что смогут вернуться к привычному образу жизни не ранее начала 2021 года, а прежде будут сохраняться некоторые эпидемиологические ограничения, таковы данные опроса национального союза потребителей, опубликованные 24 июня. 16% граждан более оптимистичны, они полагают, что вернуться к привычной жизни можно будет уже в июле-сентябре текущего года. Почти четверть (24%) респондентов полагают, что этот процесс займет «годы», а 12% граждан кажется, что прежний образ жизни и вовсе никогда не вернется. На вопрос о том, что гражданам хотелось бы «сохранить» из образа жизни времен карантина, 75% респондентов упомянули опустевшие города, 50% — возможность проводить больше времени дома и со своими близкими. Подробности в материале: Половина граждан Италии считают, что обычная жизнь вернется в 2021 году

15:56 24.06.2020 Пандемия коронавируса изменила мир, что касается ситуации с коронавирусом в Молдавии, в республике оценили кто настоящие друзья. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT. Подробности в материале: Додон о ситуации с COVID-19: мы увидели, кто наши настоящие друзья

15:57 24.06.2020 Китай сумел сохранить свои позиции как мирового центра по промышленному производству, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом 24 июня сообщает британский журнал The Economist. Читайте также: КНР сохранил статус центра промышленного производства, несмотря на COVID-19

16:00 24.06.2020 За сутки в Японии выявлено 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Токио подтверждено 55 случаев заражения. Читайте также: В Японии за сутки выявлено самое большое число заражений SARS-CoV-2 с мая

16:04 24.06.2020 Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 23 июня сообщил, что за сутки в результате обследования 302 образцов в крае было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Читайте подробнее: Косово: вторая волна эпидемии COVID-19 начинает переходить в фазу плато

16:38 24.06.2020 В течение уже четырёх дней подряд, сообщил Центр по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC), в Латвии не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19. Читайте также: Четвёртые сутки подряд в Латвии не могут выявить новых случаев COVID-19

17:04 24.06.2020 В течение нескольких ближайших недель лучше воздержаться от перелетов на самолетах, заявил советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди. Американские коллеги Риччарди по Всемирной организации здравоохранения, по его словам, рекомендуют сделать полугодовую паузу в использовании авиатранспорта, «но это, возможно, некоторое преувеличение», добавил советник. Читайте подробнее: Минздрав Италии рекомендует пока воздержаться от полётов на самолетах

17:07 24.06.2020 В 2020 году ВВП Италии сократится на 12,8%, с таким прогнозом выступили в среду эксперты Международного валютного фонда. Экономика Италии пострадает от спровоцированного эпидемией кризиса больше всех среди 30 наиболее крупных экономик мира, отметили в МВФ. Восстановление ВВП в 2021 году будет лишь частичным (6,3%), для возвращения к показателям 2019 года понадобится больше времени, полагают эксперты. Читайте также: МВФ: в 2020 году ВВП Италии снизится на 12,8%

17:08 24.06.2020 Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии достигло 31 376, за минувшие сутки показатель вырос на 44. Об этом сообщил 24 июня Федеральный офис общественного здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Швейцарии за сутки выявили 44 случая заражения SARS-CoV-2

17:24 24.06.2020 Исследователи из американского Университета Карнеги-Меллон проанализировали 200 млн твитов, в которых обсуждался коронавирус, начиная с января сего года, и пришли к выводу, что половина (!) этих твитов отправлена ботами. Исследователи уточнили, что знают: все это выглядит как пропаганда, причем сделанная по русским и китайским методичкам, но нужны невероятные ресурсы, чтобы это доказать. И больше в публикации на своем сайте к теме России не возвращались. Читайте также: В США снова обиделись на Россию из-за коронавируса

17:32 24.06.2020 Общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 321 и превысило 24,8 тыс. Об этом 24 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Читайте подробнее: В Румынии за сутки выявили 321 случай заражения SARS-CoV-2

18:51 24.06.2020 Городские рынки Рима со среды смогут работать до позднего вечера, по субботам — до 23 часов, сказано в распоряжении мэрии итальянской столицы. За несколько месяцев жизни с серьезными ограничениями у горожан не было возможности «встречаться и находиться на свежем воздухе», одним из пространств, где теперь такие встречи и прогулки станут возможными, могут быть рынки, отметила мэр города Вирджиния Раджи. Об этом: Римские рынки будут открыты до позднего вечера

19:31 24.06.2020 В Азербайджане за последние 24 часа выявили 590 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 14 305. Об этом сообщает 24 июня оперштаб при правительстве страны. Подробности в материале: В Азербайджане за сутки выявили 590 случаев заражения SARS-CoV-2

19:32 24.06.2020 В Бахрейне за сутки выявили 655 случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Бахрейне за сутки выявили 655 случаев заражения коронавирусом

19:54 24.06.2020 По данным навечер среды, в Италииумерли34 644человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». Выздоровели186 111человек, за день этот показатель увеличился на1526(днем ранее — на1159). Об этом: Коронавирус в Италии: за день выздоровели 1500 человек

20:02 24.06.2020 Сейчас в Киргизии действуют 649 мобильных бригад, в том числе в столице — 38. Но для нормальной работы необходимо, чтобы их было почти в три раза больше. Читайте подробнее: Минздрав Киргизии жалуется на острую нехватку медиков и машин скорой помощи

20:05 24.06.2020 Министерство иностранных дел Туркмении обвинило американских дипломатов в размещении на сайте посольства США искаженных сведений о предпринимаемых туркменскими властями мерах по профилактике коронавируса. Читайте подробнее: МИД Туркмении в очередной раз обвинил Госдеп США во лжи

20:24 24.06.2020 Количество умерших от COVID-19 в Британии за последние сутки выросло на 154 человека, превысив отметку в 43 тыс. человек. Об этом 24 июня сообщает минздрав страны. Об этом: В Британии за сутки скончались 154 пациента с COVID-19

20:25 24.06.2020 В Пакистане за сутки выявили 3 тыс. 892 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Пакистане за сутки выявили 3892 случая заражения коронавирусом

20:26 24.06.2020 Чтобы открыть первое в Киргизии предприятие по производству медицинских масок местные предприниматели закупили современное оборудование стоимостью в $160 тысяч (11 млн рублей). Читайте также: В Киргизии начнут производить медицинские маски

21:05 24.06.2020 За минувшие сутки в Турции было выявлено 1492 новых случая заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 191 тыс. Об этом 24 июня сообщил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Турции превысило 191 тыс

21:35 24.06.2020 Госсекретарь США Майк Помпео заявил о проведении консультаций с коллегами из Европейского союза по поводу возобновления авиасообщения. Подробности в материале: США ведут консультации с ЕС по вопросу открытия авиасообщения — Помпео

22:17 24.06.2020 Всего в Албании выявлено 2114 случаев заражения коронавирусом. Лечение проходят 850 пациентов с COVID-19. Многие среди новых зараженных были инфицированы на рабочем месте. Читайте также: В Албании за сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

22:39 24.06.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 5445 случаев заражения, 259 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, восемь из них — за последние сутки. 2091 пациент уже излечился. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом

22:53 24.06.2020 За минувшие сутки во Франции от COVID-19 скончались 11 человек. Об этом 24 июня передает Franceinfo со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны. По данным министерства, в больницах Франции с диагнозом COVID-19 остаются 9299 человек. Читайте подробнее: Во Франции за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19

00:23 25.06.2020 В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 3123 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Саудовской Аравии выявили более 3 тыс. зараженных коронавирусом

00:37 25.06.2020 В Эфиопии за сутки выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает эфиопское министерство здравоохранения. Подробности в материале: В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 5000

02:00 25.06.2020 В Гане за прошедшие сутки подтвердили еще 445 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные ганской службы здравоохранения. Об этом: Число зараженных коронавирусом в Гане превысило 15 тысяч

02:03 25.06.2020 В Бразилии число выявленных случаев заражения новым коронавирусом выросло за сутки на 42 725 и составило 1 188 631. Об этом 24 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения. Об этом: В Бразилии суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 40 тысяч

02:20 25.06.2020 Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается выяснить природу происхождения коронавируса нового типа, однако пока не располагает достаточной информацией для выводов, заявил директор ведомства Кристофер Рэй в эфире телеканала Fox News. Читайте подробнее: ФБР не смогло выяснить истоки происхождения коронавируса

02:56 25.06.2020 Частные клиники Перу могут быть взяты в управление государством, если их владельцы не пойдут на сделку с правительством в течение 48 часов, заявил перуанский президент Мартин Вискарра в эфире государственного телевидения. Читайте также: Власти Перу пригрозили временно национализировать частные клиники

04:09 25.06.2020 В американском штате Калифорния за прошедшие сутки выявили 7149 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает департамент здравоохранения штата. Подробности в материале: В Калифорнии зафиксировали рекордный рост зараженных коронавирусом

04:12 25.06.2020 Инактивированная вакцина против COVID-19 вошла в третью фазу клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Производитель вакцины China National Biotec Group (CNBG) отмечает, что клинические испытания стартовали официально после подписания соглашения о сотрудничестве между двумя сторонами во время видеоконференции между Пекином, Уханем и Абу-Даби. Читайте далее: Китайская вакцина против COVID-19 проходит клинические испытания в ОАЭ

04:18 25.06.2020 В Мексике за прошедшие 24 часа зафиксировано 5437 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует местное издание Milenio, ссылаясь на минздрав страны. Читайте подробнее: Количество зараженных коронавирусом в Мексике приблизилось к 200 тысячам

04:39 25.06.2020 На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 19 новых случаев COVID-19, сообщает 25 июня агентство Синьхуа. Читайте далее: В Китае за сутки было выявлено 19 новых случаев COVID-19

05:32 25.06.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 28 случаев заражения SARS-CoV-2

05:42 25.06.2020 Заместитель министра внутренних дел Колумбии Даниэль Паласиос заразился коронавирусом нового типа. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter. Об этом: Замглавы МВД Колумбии заразился коронавирусом

05:43 25.06.2020 Государственный департамент США на следующей неделе снова начнет выдавать паспорта для выезда за границу. Об этом рассказал госсекретарь Майк Помпео. Читайте подробнее: США начнут выдавать паспорта для выезда за границу

05:49 25.06.2020 Недавняя вспышка COVID-19 на оптовом рынке фермерской продукции «Синьфади», по заявлению муниципальных властей, «преимущественно взята под контроль». По словам пресс-секретаря муниципального правительства Пекина Ху Хэцзяня, произнесенных им во время пресс-конференции, китайская столица все еще сталкивается со «сложной эпидемиологической ситуацией», в рамках которой выявляется все больше кластеров коронавируса на рабочих местах. Читайте далее: Вспышка COVID-19 в Пекине «почти взята под контроль» — власти Китая

06:06 25.06.2020 В американском штате Техас выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает служба здравоохранения штата. Об этом: Техас снова установил антирекорд по числу зараженных коронавирусом

06:08 25.06.2020 За прошедшие сутки в мире установлено более 130 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом: ВОЗ: в мире за 24 часа выявлено больше 130 тысяч заражений коронавирусом

06:55 25.06.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили трех зараженных коронавирусом

07:16 25.06.2020 В австралийском штате Виктория зафиксирован рекордный рост числа зараженных новым коронавирусом — 33 человека за сутки, сообщает агентство Reuters. Об этом: В штате Виктория в Австралии зафиксирован рост числа зараженных SARS-CoV-2

07:24 25.06.2020 В Чили за прошедшие сутки скончались 226 человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Об этом: В Чили за сутки умерли 226 пациентов с COVID-19

08:03 25.06.2020 Информация о социальной дистанции в метро Колумбии. (сс) XalD

08:09 25.06.2020 24 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции (COVID-19) погибли 133 иранца, в результате чего общее число смертей достигло 9996. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране COVID-19 унёс жизни 133 человек за последние 24 часа

08:18 25.06.2020 За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня говорится в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Читайте также: В Китае за сутки выявили 20 случаев заражения SARS-CoV-2

08:27 25.06.2020 Общее количество выявленных на территории Бразилии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на 42 тысячи и превысило 1,188 млн. Об этом 25 июня сообщает бразильский минздрав. Читайте также: В Бразилии число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 1,1 млн

08:50 25.06.2020 Президент США Дональд Трамп не справляется с кризисной ситуацией, в которую страна попала из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение 25 июня высказал экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телекомпании CNN. Читайте также: Трамп не справляется с «колоссальным кризисом» в США — Болтон

08:52 25.06.2020 Директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес заявил, что пандемия привела к потере более чем 40 млн евро, передает BFM TV. Подробности в материале: Музей Лувр в Париже понес серьезные убытки во время пандемии

09:08 25.06.2020 Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний. Читайте также: «Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

09:10 25.06.2020 За стуки на Украине выявили почти 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом: На Украине за сутки выявили 994 случая заражения коронавирусом

09:12 25.06.2020 Общее число выявленных в Германии случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа возросло на 630 и превысило 192 тысячи. Об этом 26 июня сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру немецкого минздрава. Подробности в материале: В Германии число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 192 тысячи

09:25 25.06.2020 В Грузии в течение последних суток было выявлено три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информацию об этом 25 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

09:36 25.06.2020 Общее количество выявленных на территории Мексики случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки возросло на 5 473 и превысило 196 тысяч. Об этом 26 июня рассказал директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter. Подробности в материале: В Мексике за сутки выявили 5473 случая заражения коронавирусом

09:46 25.06.2020 Власти Индонезии, запретившие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса, сделали исключение для въезда на территорию страны представителям южнокорейского предприятия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на промышленные источники. Подробности в материале: Власти Индонезии разрешили въезд в страну 150 представителям Hyundai Motor

09:50 25.06.2020 Новый бюджет на 2020 год, измененный в связи вызовами, которые возникли из-за распространения коронавируса, приняли депутаты парламента 24 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение». Читайте подробнее: Парламент Грузии принял измененный бюджет на 2020 год

10:04 25.06.2020 Полиция Нигерии освободила более 100 человек, которые были заперты на заводе по переработке риса, предположительно, чтобы те могли работать в течение всего периода реализации карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом: Работодателя в Нигерии подозревают в принуждении к работе во время пандемии

10:06 25.06.2020 После того, как в Швеции были сняты многие ограничения на передвижение внутри страны, которые носили рекомендательный характер, в Агентстве общественного здравоохранения предупредили, что граждане по-прежнему должны соблюдать меры по инфекционному контролю, включая соблюдение социальной дистанции. Несмотря на растущий пассажиропоток, члены руководства компаний, организующих работу общественного транспорта в Швеции, заявили, что вся ответственность по соблюдению рекомендаций ложится на граждан. Однако сами шведы не склонны прислушиваться к советам властей и бизнеса, не соблюдая меры по социальному дистанцированию при поездках на общественном транспорте. Об этом 24 июня сообщило агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции не соблюдается социальное дистанцирование на транспорте — SVT

10:15 25.06.2020 Во время пандемии коронавирусной инфекции система оказания медицинского ухода за пожилыми людьми в Швеции доказала свою несостоятельность, так как многие дома престарелых превратились в кластеры распространения вируса, а уровень смертности в них достигал высоких значений. По этой причине шведские власти решили передать организацию системы ухода из муниципалитетов на региональный уровень, с чем не согласились местные чиновники. Об этом 24 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: В Швеции воспротивились проведению реформы по уходу за пожилыми людьми

10:21 25.06.2020 По итогам мая 2020 года в Норвегии было продано 7885 новых легковых машин, что на 35,5% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат». Читайте также: Эффект коронавируса: в Норвегии в мае снизились продажи авто

10:34 25.06.2020 Открытие границ в Грузии для иностранных туристов с 1 июля не предполагает, что будут пропускать гостей из стран, высок риск заразиться коронавирусом. Это заявление замглавы минздрава Грузии Тамар Габуния 25 июня опубликовали на грузинском «Общественном телевидении». Об этом: Грузия с 1 июля откроет границы не для всех туристов — минздрав

10:56 25.06.2020 Решение об уходе на двухнедельный карантин по рекомендациям медиков принял после контакта с человеком, у которого позднее тест на коронавирус дал положительный результат, президент Сенегала Маки Салл. Об этом 26 июня сообщается на официальной странице министерства по коммуникациям страны в соцсети Twitter. Об этом: Президент Сенегала ушел на карантин после контакта с зараженным SARS-CoV-2

11:07 25.06.2020 Три игрока в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получили положительные результаты тестов на коронавирус. Они представляют клубы «Сакраменто Кингз» и «Индиана Пэйсерс». Читайте также: В НБА ещё три игрока заразились коронавирусом

11:13 25.06.2020 В столице Франции Париже 25 июня начнет работу Эйфелева башня, сообщается на сайте достопримечательности. Об этом: В Париже начала работу Эйфелева башня

11:13 25.06.2020 Школьники Польши вновь приступят к занятиям в учебных учреждениях, прерванным из-за пандемии коронавируса, с сентября текущего года. Об этом 26 июня сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в эфире радио Лодзи. Подробности в материале: В Польше школьники вернутся за парты в сентябре

11:17 25.06.2020 За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 460 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав. Подробности в материале: В Афганистане за сутки выявили 460 случаев заражения SARS-CoV-2

11:24 25.06.2020 В Швеции высокая температура воздуха уже успела создать новые проблемы для медицинского персонала больниц, который должен носить средства индивидуальной защиты, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Об этом 25 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Из-за жары в Швеции медперсонал жалуется на ношение средств защиты

11:29 25.06.2020 Выпускникам школ на единых национальных экзаменах в Грузии могут разрешить находиться без защитных масок. Об этом 24 июня в эфире «Общественного телевидения» рассказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Читайте также: Школьные экзамены в Грузии могут разрешить сдавать без маски — минздрав

11:38 25.06.2020 Несмотря на тот факт, что школьные образовательные учреждения продолжили работу во время пандемии коронавируса, этой весной в Швеции сотни родителей оставили своих детей дома. В свою очередь, власти акцентировали внимание граждан на то, что эпидемиологическая ситуация в стране не влияет на обязанность их детей посещать занятия. Об этом 25 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: Жители Швеции не пускают детей в школу из-за пандемии — Sveriges Radio

11:42 25.06.2020 За минувшие сутки в Грузии лабораторно подтверждено четыре новых случая коронавируса, а общее число увеличилось до 917 человек. Подробности в материале: В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

12:04 25.06.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 2363 случая заражения коронавирусом. 40 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 1171 пациентов уже здоровы. Читайте также: В Косово за сутки выявили 95 случаев заражения коронавирусом

12:06 25.06.2020 За последние сутки на территории Литвы было выявлено два новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19. Читайте также: В Литве за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

12:19 25.06.2020 Правительство Индонезии подтвердило, что по состоянию на 25 июня 2020 года на территории страны выявлено 50 187 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Читайте также: В Индонезии выявлено более 50 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

12:20 25.06.2020 На территории Финляндии продолжается замедление темпов эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 июня сообщают финское министерство социального развития и министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: Эпидемия коронавируса в Финляндии продолжает замедляться — минздрав

12:29 25.06.2020 Мужчина в маске в Бангладеше. (сс) Jubair1985

12:30 25.06.2020 Среди медработников Молдавии за все время пандемии коронавируса было выявлено в общей сложности 2,3 тысячи случаев заражения новой инфекцией. Об этом 26 июня сообщает минздрав страны. Об этом: Названо число заразившихся SARS-CoV-2 медработников в Молдавии

12:39 25.06.2020 Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS. Об этом: Эксперты МВФ прогнозируют падение экономики Южной Кореи на 2,1%

12:41 25.06.2020 Первая после вынужденного перерыва из-за коронавируса игра Национальной лиги по футболу Грузии пройдет 25 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение». Об этом: В Грузии 25 июня возобновится национальный чемпионат по футболу

12:41 25.06.2020 Круглый стол, посвященный 15-летию фильма «Константин: Повелитель тьмы», проведут в рамках онлайн-версии Comic-Con. Об этом сообщили журналисты портала Collider. Об этом: Киану Ривза примет участие в фестивале Comic-Con в онлайн-формате

12:42 25.06.2020 Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что в Йемене могут умереть много людей, если стране не будет оказана значительная материальная поддержка. Читайте также: Отказ от поддержки Йемена может привести к росту смертности — ООН

12:50 25.06.2020 Каждый шестой житель Стокгольма, сдавший анализ на прошлой неделе, имеет антитела к COVID-19. В лаборатории Каролинского университета подтвердили, что антитела были обнаружены у 17,2% жителей столицы Швеции. Об этом 25 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: У 17% жителей Стокгольма выявили антитела к коронавирусу — Dagens Nyheter

12:59 25.06.2020 Тенденция роста рейтинга Социал-демократов в Швеции во время пандемии коронавируса, исходя из данных последнего июньского опроса, сломлена. Но, несмотря на это, поддержка Социал-демократов по-прежнему находится на высоком уровне. Однако для таких партий, как Либералы и Зеленые, последствия пандемии во время предстоящих парламентских выборов 2022 года могут стать вполне плачевными. Об этом 25 июня сообщил в своей аналитической статье политический обозреватель SVT Матс Кнутсон. Читайте подробнее: Пандемия изменит «правила игры» на выборах 2022 года в Швеции — SVT

13:01 25.06.2020 За последние сутки в Польше было выявлено 298 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 298 случаев заражения SARS-CoV-2

13:11 25.06.2020 Губернатор американского штата Невада Стив Сисолак постановил ввести на территории общественных мест региона обязательное ношение марлевых повязок. Об этом: В американском штате Невада вводят обязательный масочный режим

13:21 25.06.2020 В Пакистане за сутки выявили свыше 4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Пакистане за сутки выявили более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

13:30 25.06.2020 Несколько южнокорейских компаний пожертвовали Пакистану средства, медикаменты и товары для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей пакистанского отделения Корейского агентства по торговле и инвестициям (KOTRA). Об этом: Ряд компаний Южной Кореи оказали гуманитарную помощь Пакистану

13:47 25.06.2020 Рекордное количество зараженных коронавирусом за прошедшие сутки выявлено сразу в пяти штатах США. Это следует 25 июня из сообщений местных отделений департаментов здравоохранения. Читайте также: В пяти штатах США выявили за сутки рекордное число зараженных SARS-CoV-2

14:06 25.06.2020 Минобороны Австралии приняло решение направить свыше тысячи представителей ВС страны в штат Виктория, где они будут оказывать помощь местным властям в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC. Об этом: Угроза коронавируса: в штат Виктория в Австралии направят военных

14:10 25.06.2020 Общее количество выявленных в Эстонии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на один и стало составлять 1 984. Об этом 26 июня сообщает департамент здоровья страны. Читайте также: В Эстонии за сутки выявили один случай заражения SARS-CoV-2

14:17 25.06.2020 За последние сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались ещё 134 пациента. Об этом 26 июня сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN. Об этом: В Иране от COVID-19 за сутки скончались 134 пациента

14:25 25.06.2020 На Филиппинах за сутки выявили 778 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: На Филиппинах за сутки выявили 778 случаев заражения коронавирусом

14:25 25.06.2020 На Филиппинах за сутки выявили 778 случаев заражения коронавирусом. Об этом: На Филиппинах за сутки выявили 778 случаев заражения коронавирусом

14:32 25.06.2020 После возвращения из Москвы президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены правительственной делегации и сопровождавшие их лица сдали повторный тест на коронавирус. Об этом: Анализ на коронавирус у президента Киргизии оказался отрицательным

14:39 25.06.2020 Семь из десяти граждан Южной Кореи положительно оценивают усилия правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Исследовательского института Кёнги (GRI). Читайте подробнее: В Южной Корее провели опрос на тему усилий властей в борьбе с коронавирусом

15:06 25.06.2020 В Киргизии задумались о создании единого механизма координации волонтерского движения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом: Власти Киргизии хотят координировать работу волонтеров во время пандемии

15:10 25.06.2020 Спецкомиссия решит — надо ли закрывать на карантин Дом правительства Киргизии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом депутатов и сотрудников аппарата правительства. Об этом: Закроют ли Дом правительства Киргизии на карантин?

15:21 25.06.2020 Серия короткометражек «Homemade» («Сделано в домашних условиях»), снятых режиссерами по всему миру в период изоляции из-за пандемии коронавируса, выйдет на платформе Netflix. Об этом сообщили журналисты издания Variety. Читайте также: На Netflix покажут коллекцию короткометражек об изоляции

15:23 25.06.2020 Возобновление регулярных международных авиарейсов в Грузии может быть перенесено на месяц. Об этом 25 июня во время брифинга заявила министр экономики страны Натия Турнава. Об этом: В Грузии могут перенести дату возобновления международных авиарейсов

15:27 25.06.2020 За минувшие сутки на территории Румынии было выявлено 460 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 25 тысяч. Об этом 26 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Об этом: В Румынии за сутки выявили 460 случаев заражения SARS-CoV-2

15:36 25.06.2020 Работа городских автобусов, троллейбусов, частных маршруток и такси ограничена из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации в Бишкеке. Подробности в материале: В столице Киргизии общественный транспорт не будет работать в выходные

15:43 25.06.2020 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что масштабная вирусологическая тестовая кампания будет запущена для «выявления возможных спящих кластеров», особенно в регионе Иль-де-Франс, сообщает Le Figaro. Читайте также: Во Франции объявили о начале масштабного тестирования на COVID-19

15:49 25.06.2020 В Черногории к 25 июня насчитывается 65 выявленных активных случаев коронавируса. Как сообщает институт общественного здравоохранения, вспышка в стране произошла из-за импортированных случаев заражения. Подробности в материале: Вторая волна: в Черногории уже выявили 65 случаев заражения коронавирусом

15:53 25.06.2020 Общее число выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 437 и превысило 60 тысяч. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили 437 случаев заражения SARS-CoV-2

16:00 25.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 21 человека. Такие данные 25 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 25 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались более 20 человек

16:05 25.06.2020 Министр спорта ЮАР Натхи Митхва одобрил возобновление деятельности национальной футбольной лиги после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом: В ЮАР разрешили проведение футбольных матчей

16:12 25.06.2020 В Киргизии зарегистрирован новый рекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом — заражение диагностировали у 228 человек. Читайте подробнее: В Киргизии выявили рекордное количество случаев заражения SARS-CoV-2

16:16 25.06.2020 Штаб по борьбе с коронавирусом в ближайшее время рассмотрит вопрос о возможном возобновлении режима чрезвычайного положения в столице и некоторых регионах Киргизии. Об этом: Власти Киргизии грозятся вновь ввести режим ЧП из-за коронавируса

16:18 25.06.2020 После того, как пандемия коронавируса распространилась по всему миру, согласно опросам среди избирателей, в Швеции наметились две тенденции: рейтинг правящих Социал-демократов рос, в то время как поддержка Шведских демократов снижалась. Но сейчас эта тенденция, кажется, сломана, и явные симпатии шведов по отношению к Социал-демократам во время кризиса начинают сходить на «нет». Об этом 25 июня сообщило агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: рейтинг правящей партии в Швеции снижается

16:19 25.06.2020 Запрет для иностранных граждан заезжать на территорию Израиля продлён до 1 августа, пишет 25 июня Ynet. Подробности в материале: Иностранцы не смогут въехать в Израиль до 1 августа

16:31 25.06.2020 Пятый день подряд в Латвии не могут выявить ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом 25 июня сообщили в Центре по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC). Подробности в материале: В Латвии за пять суток не выявили новых случаев заражения коронавирусом

16:41 25.06.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после въезда на территорию Хорватии из этих трех стран путешественники будут обязаны две недели пробыть в изоляции. Данное правило не относится к лицам, пересекающим территорию Северной Македонии транзитом. Читайте также: Хорватия ввела специальный режим въезда из Сербии, Македонии и БиГ

17:19 25.06.2020 Количество случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 14 852. За сутки число заболевших увеличилось на 547, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 — на шесть. Подробности в материале: Число случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 15 тысячам

17:57 25.06.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии достигло 31 428. За сутки показатель увеличился на 52. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 по-прежнему составляет 1958. Читайте также: В Швейцарии выздоровели 29 тысяч пациентов с COVID-19

18:36 25.06.2020 Несмотря на рост числа выздоравливающих, число активных случаев заражения в Албании продолжает увеличиваться, и за последний месяц возросло с 250 до почти 900. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 78 новых носителей коронавируса

18:43 25.06.2020 Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Бельгии достигло 61 007. За сутки этот показатель вырос на 109, количество летальных исходов — на четыре. Общее число скончавшихся среди пациентов с COVID-19 достигло 9726. Читайте подробнее: В Бельгии количество случаев COVID-19 перевалило за 61 тыс

19:00 25.06.2020 За неделю с 14 по 20 июня было зарегистрировано на 50 тыс. первичных заявок на пособие по безработице меньше, чем в предыдущую неделю. Подробности в материале: В США за неделю 1,48 млн граждан обратились за пособием по безработице

19:09 25.06.2020 Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ираке достигло 39 139. За сутки, по официальным данным, заболели 2473 человека, количество смертей среди пациентов с COVID-19 увеличилось на 107 — до 1437. Читайте также: В Ираке число излечившихся от COVID-19 превысило 18 тысяч

19:16 25.06.2020 Голосование будет проходить в несколько этапов: лица, больные COVID-19, а также лица, находящиеся на самоизоляции, будут голосовать 13 июля. 14 июля будут голосовать лица, страдающие от хронических болезней, заключенные и лица, находящиеся в местах предварительного заключения — все эти категории наиболее подвержены риску заражения. Об этом: В Северной Македонии началась предвыборная кампания

19:44 25.06.2020 Семь человек, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Молдавии за последние сутки. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Молдавии достигло 502, а общее число заболевших — 15 453, причём за минувшие сутки выявлено 375 новых случаев. Читайте также: В Молдавии скончались свыше 500 пациентов с COVID-19

20:13 25.06.2020 Для зараженных вирусом. Зимбабве. russian.news.cn

20:35 25.06.2020 Ученые института химии Академии наук Туркмении представили ряд разработок для борьбы с коронавирусом, в числе которых оказалось изготовление брикетов из гармалы (Peganum harmala или «Могильник обыкновенный»). Читайте также: Борьба с коронавирусом: ученые Туркмении изобрели брикеты с могильником

20:44 25.06.2020 Количество умерших среди пациентов с COVID-19 в Израиле достигло 309. За сутки скончался один пациент с COVID-19 и заразились ещё 668 человек. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 22 400. Читайте подробнее: В Израиле выявили 22,4 тыс. случаев COVID-19

21:09 25.06.2020 Число скончавшихся за минувшие сутки в Британии пациентов с COVID-19 составляет 149. Общее количество летальных исходов среди пациентов этой категории в Великобритании достигло 43 230, а общее количество случаев COVID-19 — 307 980, причём за последние сутки обнаружено ещё 1118 случаев инфицирования коронавирусом. Читайте подробнее: В Британии выявлено ещё почти 1120 случаев COVID-19

21:17 25.06.2020 В Черногории за сутки проанализировали 267 тестов и выявили 22 зараженных коронавирусом в семи городах. Больше всего активных случаев зарегистрировано в муниципалитете Рожае на севере Черногории на границе с Сербией. Об этом: В Черногории за сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

21:30 25.06.2020 За последние семь дней в Европе впервые за несколько месяцев зафиксирован рост количества выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в странах Европы

21:44 25.06.2020 Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции достигло 193 115. За сутки число заболевших выросло на 1458, количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 — на 21, достигнув 5046. Подробности в материале: В Турции за сутки скончался 21 пациент с COVID-19

22:01 25.06.2020 И.о. премьер-министра Ирландии Лео Вардакар сообщил, что отмена двухнедельного карантина коснется въезжающих из стран с благополучной ситуацией по COVID-19. Подробности в материале: В Ирландии назвали дату отмены карантина для туристов

22:14 25.06.2020 Из сообщений врачей известно, что мужчина в столь почтенном возрасте проходил лечение в госпитале в Аддис-Абебе и к настоящему моменту уже выписан. Об этом: 114-летний житель Эфиопии вылечился от COVID-19

22:36 25.06.2020 «На данный момент мы оцениваем, что на каждый зарегистрированный случай на самом деле приходится ещё десять случаев инфицирования», — заявил глава CDC Роберт Редфилд журналистам. Читайте также: Редфилд сообщил, сколько «на самом деле» заболевших COVID-19 в США

22:49 25.06.2020 Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Палестине достигло 1588. За сутки показатель вырос на 54, из них 18 — в городе Хевроне. Число излечившихся достигло 620, продолжают лечение 963 пациента с COVID-19. Об этом: Названо количество случаев COVID-19 в Палестине

22:56 25.06.2020 По данным навечер четверга, в Италииумерли34 678человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 34. Выздоровели186 725человек, за день этот показатель увеличился на614(днем ранее — на 1526). Читайте также: Коронавирус в Италии: общее число заражённых выросло до 240 тысяч

23:06 25.06.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 5595 случаев заражения, 265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, шесть из них — за последние сутки. 2166 пациентов уже излечились. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 153 новых носителя коронавируса

23:07 25.06.2020 Власти Италии в четверг ввели войска в городок Мондрагоне, где возникли беспорядки после введения ограничений из-за новой вспышки коронавируса. Квартал, прилегающий к домам новых заражённых (их 49), был объявлен красной зоной и оцеплен. Это вызвало резкое недовольство местных жителей — они отмечали, что большинство заражённых — выходцы из Болгарии, и требовали изолировать именно их, а не весь квартал. В ходе возникшей перебранки выходцы из Болгарии приняли кидать из окон стульями в своих соседей, а те в ответ стали бросать в их окна камнями. По запросу губернатора региона Кампанья Винченцо Де Луки в Мондрагоне были введены войска (около 100 человек), беспорядки прекратились. Об этом: В Италии беспорядки из-за коронавируса пресекли с помощью армии

23:10 25.06.2020 Из-за жаркой погоды пляжи Великобритании наводнили тысячи людей, и полиция ничего не может с этим поделать. Отдыхающие пьют, дерутся, устраивают заторы на дорогах и совсем не думают о коронавирусе. Читайте подробнее: Британские власти «потрясены» массовым нарушением карантина на пляжах

23:13 25.06.2020 Министр образования Италии Лючия Адзолина просит у правительства страны увеличить финансирование сферы образования на 1 млрд евро для подготовки школ и вузов к новому учебному году с соблюдением всем норм безопасности, передает Mediaset со ссылкой на осведомленные источники. Средства предполагается потратить на организацию дополнительных учебных пространств (что понадобится для соблюдения санитарной дистанции между учащимися) и временное увеличение численности сотрудников. Подробности в материале: Министр образования Италии просит миллиард евро на борьбу с коронавирусом

23:24 25.06.2020 Закрытые ранее из-за пандемии границы Туниса открылись, но не для всех стран: жители России, США и ряда стран Латинской Америки пока относятся к «красной» категории. Читайте также: Тунис не открыл границ для российских гостей

23:26 25.06.2020 В связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой в Черногории национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями 25 июня вечером огласил новые ограничительные меры. Читайте также: В Черногории снова вводят ограничительные меры

23:39 25.06.2020 Эпидемию COVID-19 в Косово стали использовать в качестве инструмента политического преследования. Читайте также: Парламент Косово расследует борьбу правительства Курти с эпидемией COVID-19

23:39 25.06.2020 Институт общественного здравоохранения 25 июня принял в дар от катарской организации «Qatar Charity» 6500 тестов на коронавирус и 6 аппаратов ИВЛ. Подробности в материале: Катар передал Косово 6500 тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ

23:40 25.06.2020 Запрет на въезд во Вьетнам иностранных туристов продлён. По словам вьетнамского премьер-министра Нгуена Суана Фуки, разрешён въезд во Вьетнам пока только для инвесторов и специалистов — для остальных иностранцев двери закрыты. Читайте подробнее: Вьетнам пока не разрешил въезд в страну иностранным туристам

00:12 26.06.2020 Власти Туркмении разрешили местным медицинским работникам говорить про коронавирусную инфекцию и работать в масках, перчатках и защитных костюмах. Читайте подробнее: СМИ: Власти Туркмении разрешили врачам говорить про коронавирус

00:13 26.06.2020 В Гане за прошедшие сутки выявили 460 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ганская служба здравоохранения. Читайте также: В Гане за сутки выявили 460 зараженных коронавирусом

00:33 26.06.2020 В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 113 случаев заражения новым коронавирусом, сообщает сингапурское министерство здравоохранения. Читайте также: В Сингапуре выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом

01:06 26.06.2020 Крупнейший в мире производитель спортивной одежды и обуви американская компания Nike на фоне пандемии коронавируса понесла убытки в размере $790 млн за квартал. Об этом говорится в опубликованном 25 июня отчете компании. Об этом: Nike объявила об убытке в $790 млн

01:19 26.06.2020 Более 5,3 тыс. летальных исходов в результате заболевания COVID-19 зарегистрировали 25 июня во всём мире, говорится в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: COVID-19 унёс жизни почти 480 тыс. человек во всём мире

01:27 26.06.2020 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Перу увеличилось на 3913 и составило 268 602, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Перу за сутки выявили 3913 случаев заражения коронавирусом

01:54 26.06.2020 Губернатор штата Орегон Кейт Браун приняла решение до окончания срока наказания освободить из-под стражи 57 заключённых, здоровью которых может угрожать заражение коронавирусом нового типа. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба губернатора. Об этом: В США из-за коронавируса из тюрем штата Орегон освободят заключённых

02:02 26.06.2020 В Бразилии за прошедшие сутки скончался 1141 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава. Подробности в материале: В Бразилии за сутки умерли более 1,1 тыс. пациентов с COVID-19

02:08 26.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили возросло до 259 064, из них 4648 — новые, 25 июня сообщается на сайте чилийского министерства здравоохранения. Читайте также: В Чили зарегистрировали почти 260 тысяч случаев заражения коронавирусом

02:32 26.06.2020 61 130 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Египте, в том числе 1569 — за последние сутки, 25 июня сообщается на странице в Facebook египетского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Египте число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 60 тысяч

03:12 26.06.2020 В Колумбии за прошедшие сутки выявили 3486 зараженных новым коронавирусом, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава на официальной странице в Twitter. Об этом: В Колумбии число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч

03:21 26.06.2020 Губернатор американского штата Техас Грег Эббот приостановил постепенное смягчение карантинных ограничений из-за бурного роста числа зараженных коронавирусом в регионе. Об этом он заявил в ходе обращения к жителям. Об этом: В Техасе приостановили отмену карантина из-за роста зараженных SARS-Cov-2

04:04 26.06.2020 В Мексике за прошедшие сутки скончались 736 пациентов от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Подробности в материале: В Мексике число умерших пациентов с COVID-19 превысило 25 тысяч

04:21 26.06.2020 На материковой части Китая за прошедшие сутки подтверждено 13 новых случаев COVID-19, сообщает 26 июня агентство Синьхуа. Читайте далее: В Китае выявлено 13 новых случаев COVID-19

04:32 26.06.2020 Первый пациент с заболеванием COVID-19 в Колумбии скончался 15 февраля, а не 26 февраля, как это считалось ранее. К такому выводу пришли специалисты Национального департамента статистики страны, 25 июня сообщается на сайте ведомства. Читайте также: В Колумбии изменили данные о первом летальном исходе при COVID-19 в стране

05:17 26.06.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее выявили 39 случаев заражения коронавирусом

05:30 26.06.2020 Вакцина от коронавирусной инфекции будет разработана в США к концу 2020 года, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками. Читайте также: Трамп пообещал появление вакцины от COVID-19 к концу года

05:36 26.06.2020 Положительный результат на коронавирус SARS-CoV-2 показали анализы министра финансов Мексики Артуро Эрреры. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter. Читайте также: В Мексику у министра финансов выявили коронавирус

06:06 26.06.2020 В октябре-ноябре 2020 года темпы роста числа зараженных коронавирусом нового типа в США снова станут высокими, заявил основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала CNN. Об этом: Билл Гейтс предрек бурный рост числа зараженных коронавирусом к октябрю