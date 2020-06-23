Салехард, 23 июня, 2020, 10:02 — ИА Регнум. На Ямале тестирование на коронавирусную инфекцию проходят общественные наблюдатели за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Салехарда.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Тестирование наблюдателей Ямала на коронавирус

Всего на Ямале прошли обучение более 1100 наблюдателей, сообщил председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

«На этой неделе уже начнётся общероссийское голосование. Все наблюдатели будут со справками, и это дополнительная гарантия того, что общероссийское голосование пройдёт абсолютно безопасно с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации», — пояснил Дмитрий Заякин.

Санитарные меры на избирательных участках будут беспрецедентными. Это ежечасная дезинфекция помещений для голосования, антисептические коврики на входе и обработка дверных ручек. Все участники избирательного процесса обеспечиваются масками, перчатками, санитайзерами, индивидуальными шариковыми ручками.

Кроме того, каждый желающий избиратель сможет проголосовать дома, обратившись в избирательную комиссию в устной или письменной форме.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт с 25 июня по 1 июля 2020 года.