Киев, 25 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Киеве произошел пожар в многоквартирном доме, жильцов эвакуировали, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«5:37 (6:37 мск) горение двух очагов в многоэтажном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Спасены 20 человек, пострадали 8 человек и эвакуированы 150 человек», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что несколько взрывов были слышны в Киев утром в пятницу, 25 февраля.

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