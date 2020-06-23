Ярославль, 23 июня, 2020, 09:08 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную думу проект закона, расширяющий перечень отраслей, имеющих право на налоговые льготы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Меры поддержки получат предприятия, связанные с воздушным и космическим транспортом, телеканалы и радиостанции, газеты, новостные интернет-сайты, информагентства и издательства.

Они смогут не платить в текущем году транспортный налог и налог на имущество организаций, а при применении упрощенной системы налогообложения по системе доходы минус расходы платить по пониженной ставке 5%. Правда, эти льготы смогут получить только организации, сохранившие определенный процент работников во время пандемии.

Кроме того, законопроект предлагает уменьшить сумму налога на имущество организаций за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года организациям, осуществляющим управление технопарками и индустриальными парками, в случае, если они освободили от арендной платы арендаторов.

Предложенный пакет льгот в масштабе региона небольшой — по расчетам областных властей, бюджет потеряет 17 млн рублей доходов.