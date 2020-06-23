Калуга, 23 июня, 2020, 09:10 — ИА Регнум. В калужских лесах установился высокий (II) класс пожарной опасности, сообщили 23 июня корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Борьба с палом травы.

По информации ведомства, наибольшую опасность представляют неиспользуемые сельхозугодья, граничащие с лесным фондом региона. На территории области площадь таких сельхозземель составляет 222,8 тыс. га. В 2019 году введено в оборот 27,8 тыс. га, в планах на 2020 год — ещё около 40 тыс. га. Для активизации борьбы с лесными пожарами парк госпредприятия «Калужская МТС» был пополнен машинами, которые используют для опашки населенных пунктов. В 2020 году специалисты МТС по заявкам органов местного самоуправления провели опашку восьми населённых пунктов в Перемышльском, Хвастовичском и Юхновском районах.

Согласно постановлению правительства РФ в области введён запрет на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, а также на разведение костров на полях. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, грозит крупными штрафами, а при тяжких последствиях — и уголовным преследованием.