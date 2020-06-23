Пекин, 23 июня, 2020, 08:31 — ИА Регнум. В сети появились патентные изображения нового субкомпактного электрокроссовера компании ORA (принадлежит Great Wall) под названием ES11. Изображения размещены на сайте Car News China.

Car News China ES11

Судя по изображениям, новая модель спереди похожа на Porsche 911 и Volkswagen Beetle. Сходства автомобилям придают круглые фары и мускулистый силуэт.

Порт для зарядки авто расположен в передней части на крыле со стороны водителя. Пятиспицевые колёса у авто ничем не выделяются. На корме также нет ничего особенного. Здесь стоит отметить только то, что стандартные фонари заменены светодиодной полосой, которая интегрирована в заднее стекло. Информации о силовой двигателе ORA ES11 пока нет.

Премьера нового электромобиля намечена на ближайшее будущее, а его производство запланировано на октябрь 2020 года на заводе Great Wall в КНР.

Напомним, в конце мая 2020 года в Китае стартовали продажи пикапа Great Wall Pao во вседорожной модификации Offroad. Эта модель станет самым большим пикапом в модельном ряду китайской марки. Его длина составит 5602 мм.

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