Калуга, 23 июня, 2020, 09:13 — ИА Регнум. В Калужской области малые реки чаще всего являются приемниками сточных вод промышленного и бытового происхождения, об этом заявила на заседании областного правительства министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

По словам министра, крупные реки области в большинстве случаев слабо реагируют на антропогенные сбросы. Малые, напротив, очень чувствительны к воздействию сбросов сточных вод. Наиболее значимыми источниками сбросов являются очистные сооружения водоканалов. Их объём составляет больше половины всех сточных вод в регионе. Основными загрязняющими веществами водных объектов являются аммоний и нитриты, а вода в реках характеризуется по качеству в основном как «условно чистая» — «слабо загрязненная». По сравнению с 2018 годом, в регионе отмечено повышение объёма сброшенных сточных вод в 1,5 раза.

В числе проблемных вопросов в этой сфере, которые предстоит решить в ближайшее время, врио губернатора Владислав Шапша назвал реконструкцию очистных сооружений, прежде всего в наиболее развитых районах и особенно на севере Калужской области. В частности, эта работа активно ведётся в городе Ермолино Боровского района, где очистные сооружения были основным источником загрязнения бассейна реки Протвы. Реконструкция завершится в 2021 году, что позволит полностью решить проблему качества стоков. Объём финансирования проекта составит 700 млн рублей.