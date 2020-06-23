Тюмень, 23 июня, 2020, 07:51 — ИА Регнум. В центре Тюмени до сентября перекроют участок дороги по проезду Геологоразведчиков. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Объезд Геологоразведчиков

Дорога перекрывается с 1 июля по 31 августа в связи с капитальным ремонтом теплосетей на участке от дома № 9 до дома № 2-а по проезду Геологоразведчиков.

Объезд намечен по ул. Республики, ул. Мельникайте и межквартальным проездам.

Также из-за капитального ремонта теплосетей для движения перекроют улицу Смоленскую со 2 июля по 3 августа.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Объезд перекрытой Смоленской в Тюмени

Объезд намечен через улицы Первомайскую, Герцена и Камышинскую.