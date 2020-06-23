В Тюмени из-за ремонта теплосетей заблокируют две улицы
Тюмень, 23 июня, 2020, 07:51 — ИА Регнум. В центре Тюмени до сентября перекроют участок дороги по проезду Геологоразведчиков. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени
Объезд Геологоразведчиков
Дорога перекрывается с 1 июля по 31 августа в связи с капитальным ремонтом теплосетей на участке от дома № 9 до дома № 2-а по проезду Геологоразведчиков.
Объезд намечен по ул. Республики, ул. Мельникайте и межквартальным проездам.
Также из-за капитального ремонта теплосетей для движения перекроют улицу Смоленскую со 2 июля по 3 августа.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени
Объезд перекрытой Смоленской в Тюмени
Объезд намечен через улицы Первомайскую, Герцена и Камышинскую.