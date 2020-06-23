Чебоксары, 23 июня, 2020, 07:46 — ИА Регнум. В Чебоксарах в день голосования по поправкам в Конституцию горожане также будут выбирать территории и объекты для благоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Чувашии.

Cap.ru В Чебоксарах пройдёт рейтинговое голосование

В рамках подготовки и проведения голосования по поправкам к Конституции России в Чебоксарах запускается рейтинговое голосование по объектам благоустройства дворовых территорий. Всего определено 20 объектов благоустройства и перечень проблем, которые, по мнению горожан, необходимо решить в первую очередь.

«Вопросы, получившие наибольшую поддержку и требующие большего внимания, будут решаться в ближайшее время — это и ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, установка детских и спортивных площадок, обустройство освещения, озеленение», — говорят в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции пройдёт в России 1 июля. При этом жители могут проголосовать досрочно, начиная с 25 июня. В Чебоксарах на голосовании организуют видеонаблюдение, оно будет действовать в помещениях территориальных избирательных комиссий и в помещениях для голосования.