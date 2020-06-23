Чебоксары, 23 июня, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Детей нужно учить «в обязательном порядке плавать с пяти до семи лет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров, представляя стратегию развития отрасли.

ИА REGNUM На море

В своём докладе руководитель ведомства особое внимание уделил профилактике и гибели детей на воде. По его словам, в 2019 году в республике зарегистрировано 29 происшествий на водных объектах, в результате погибли 26 человек, в том числе двое детей.

«В момент трагедии все дети находились без должного контроля со стороны взрослых. Основные причины остаются прежними: купание в необорудованных и неустановленных для этих целей местах, купание в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение мер безопасности, купание детей без присмотра взрослых.

Для этого необходимо прежде всего научить детей в обязательном порядке плавать с пяти до семи лет, в каждом поселении оборудовать специально подготовленные места для купания и чтобы каждый понял, что вода — это стихия и с ней шутки плохи», — сказал Вениамин Петров.

Напомним, 15 июня 2020 года в Чувашии утонул 15-летний подросток, который, по предварительным данным, не умел плавать. Трагедия произошла на Волге в районе ГЭС, где утонул 15-летний подросток.

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Отметим, что в Чувашии в декабре 2019 года был подписан указ, предусматривающий бесплатное обучение плаванию учеников 2−4 классов. Ежегодно планируется обучить плаванию более 14 тысяч детей младшего школьного возраста, не имеющих медицинских противопоказаний. Для занятий определены 60 бассейнов, находящихся на балансе физкультурно-спортивных и образовательных организаций республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ГКЧС Чувашии предлагают вдвое увеличить штаты спасательных станций в четырёх городах республики — с 27 до 54. Речь идёт о городах Новочебоксарск, Марпосад, Козловка и Шумерля.