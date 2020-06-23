Чита, 23 июня, 2020, 07:11 — ИА Регнум. Вопрос нехватки мест в ясельных группах забайкальские власти решают посредством возведения построек. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в частности, в Чите начато строительство шести зданий (два — в Железнодорожном районе, и четыре — в Черновском районе), что позволит дополнительно ввести 216 мест.

Правительство Забайкальского края Возведение пристройки к детскому саду в Чите

«Степень готовности объектов, каждый из которых рассчитан на 36 мест, составляет в среднем 30%. Так, при строительстве здания на территории детского сада № 69, расположенного на улице Весенняя, уже ведутся работы по устройству стропильной системы крыши. Здания получаются очень теплые, удобные и безопасные. Расположение помещений обеспечивает комфортное пребывание детей и воспитателей», — пояснил начальник Государственной инспекции региона Михаил Заиченко.

Всего на строительство шести пристроек запланировано 206,2 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография» помогает снизить дефицит дошкольных образовательных учреждений в Забайкальском крае.

После возведения новых корпусов дошкольных образовательных учреждений дополнительные ясельные группы для приема детей от 1,5 до 3 лет откроют в Чернышевском, Дульдургинском, Улетовском, Газимуро-Заводском, Ононском и Карымском районах.