Чебоксары, 23 июня, 2020, 06:55 — ИА Регнум. В лесах Чувашии установился IV класс пожарной опасности, в связи с чем их посещение ограничено. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

ИА REGNUM В Чебоксарах

Высокий класс пожарной опасности будет действовать по 26 июня. Чтобы снизить риски возникновения пожаров, на это время вводится запрет на посещение гражданами лесов.

В настоящее время в лесных массивах организовано патрулирование более 60 групп с участием спасателей и правоохранителей, также для мониторинга ситуации и оперативного обнаружения очагов возгорания задействованы два беспилотника. Лесные патрули проводят рейды на 154 маршрутах.