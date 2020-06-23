Южно-Сахалинск, 23 июня, 2020, 05:10 — ИА Регнум. В селе Победино Смирныховского района Сахалинской области с воинскими почестями, на территории мемориального комплекса, предали земле останки двух красноармейцев. Их прах нашли участники «Поискового движения России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Сахалинской области На Сахалине захоронили останки советских солдат

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С представителями «Поискового движения России» встретился губернатор области Валерий Лимаренко. Он подчеркнул важность дела, которым они занимаются.

Поисковикам удалось восстановить имена солдат, погибших при освобождении Сахалина в августе 1945 года. Имя одного — И.Е. Штин. Полностью пока имя и отчество не удалось восстановить. Имя второго солдата удалось восстановить по именной фляжке — Николай Васильевич Чернышов, 1917 года рождения, уроженец города Черемхово Иркутской области. Поисковики надеются найти родственников погибших солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на Курилах, в ходе экспедиции на остров Шумшу, поисковики обнаружили прах советского воина.