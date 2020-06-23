Белград, 23 июня, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 22 июня провел встречу со Специальным представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Мирослава Лайчак

Как сообщает сербское новостное агентство Bliс, в ходе встречи политики подтвердили, что продолжение диалога между Сербией и Косово будет осуществляться в Брюсселе.

Благодарю Лайчака за визит. Это была хорошая подготовительная встреча. Сербия полностью поддерживает диалог, который будет проходить под руководством ЕС. Я ожидаю, что диалог продолжится как можно скорее, если будет возможность, в июне. Я уважаю усилия Ричарда Гренелла (представителя Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией — ИА REGNUM), однако перед нами нет дилеммы — мы нацелены на участие в диалоге при координации Европейского союза.

Александр Вучич Мы понимаем, что Лайчак, обладая авторитетом, опытом и целеустремленностью, может гарантировать объективность и беспристрастность в ходе этого процесса. Мы не можем вести переговоры, если единственное требование — признать независимость Косово.

Ричард Гренелл

Перед поездкой в Белград европейский посредник три дня пробыл в Косово, где встретился с политиками, представляющими разные стороны политического спектра.