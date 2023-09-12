Москва, 23 июня, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Кому экономический кризис, банкротство, голод и нищета, а кому финансовое процветание и материальное благополучие. Пандемия COVID-19 стала своего рода инструментом для перераспределения мирового богатства в пользу мировых IT-гигантов, отвела другим видам бизнеса второстепенную роль или вовсе вывела их из игры.

Управление персоналом

Американская Amazon объявила о том, что использует на своих складах специальные видеокамеры, которые фиксируют и выдают предупреждение о том, что люди, работющие в закрытых помещениях или на улице, не соблюдают правила социального дистанцирования.

Такие камеры в Amazon называют «дистанционными помощниками». Их задача — предоставлять обратную связь о социальном дистанцировании (1,5−2 метра) в режиме реального времени.

Камера подключается к специальному монитору и локальному вычислительному устройству, которое оснащено программным обеспечением, разработанным Amazon. В программное обеспечение встроены алгоритмы машинного обучения, которые позволяют системе отличать людей от окружающей среды, а также датчики глубины для измерения приблизительного расстояния между работниками.

Когда люди проходят мимо камеры, индикаторы на мониторе показывают, поддерживают ли они социально рекомендуемое расстояние. Люди, нарушившие это расстояние, помещаются на мониторе в красный круг.

Система видеонаблюдения предназначена для размещения в местах с интенсивным движением, например, на предприятиях — в цехах, офисах, на складах. Amazon также делает программное обеспечение с открытым исходным кодом, чтобы другие компании могли использовать эту технологию на своих объектах.

Технология уже внедрена на нескольких предприятиях, но Amazon планирует развернуть её в сотнях компаний в течение нескольких недель, преподнося свой продукт под соусом заботы о здоровье и благополучии сотрудников и их максимальной безопасности.

Работодатели, скидывая со своих плеч одну из самых сложных составляющих процесса управления — искусства договариваться с людьми и мотивировать их, спешат внедрять новые решения в области так называемой безопасности здоровья. Именно это в первую очередь является причиной повышения спроса на подобное оборудование, так как значительно освобождает рабочее время менеджеров высшего звена, которое можно оптимизировать, и позволяет тем самым освободиться от некоторых из них, экономя на фонде оплаты труда. Затем идет реальный страх потерять трудовые ресурсы в случае массового заболевания, так как увольнение пары человек «по состоянию здоровья», которое так часто практикуется в странах с развитой рыночной экономикой, и одновременный невыход на работу большей части персонала — разные вещи с точки зрения последствий для бизнеса.

Многие компании уже приняли ряд принудительных мер, чтобы помочь остановить распространение коронавируса, включая температурные проверки, масочный режим, тестирование на наличие вируса в организме и отслеживание контактов.

Некоторые предприятия сделали специальные разметки на полу в своих помещениях для того, чтобы «помочь» работникам соблюдать безопасную дистанцию. По мере того, как все больше людей возвращаются на работу в офисы, на фабрики, предприятия общественного питания, музеи, библиотеки и фитнес-клубы, все большее число владельцев компаний, поддавшись рекламным трюкам и страхам за свой бизнес, рассматривают камеры, снабженные искусственным интеллектом для слежения за людьми, как более надежный и всеобъемлющий инструмент для отслеживания социальных дистанций.

Нарушение социальной дистанции теперь служит отличным поводом для увольнения «неудобных» сотрудников, снимает ответственность с управленцев — ведь решение остаётся за искусственным интеллектом. Осталось только подвести под эти нововведения трудовое законодательство, и вот готов инструмент для выхода из конфликтных ситуаций с персоналом. Призывы авторов учебников по менеджменту ценить и развивать кадры растворяются, словно в пустыне, в капиталистической действительности — выжимание из работников физической, моральной и психической энергии пополнилось еще одним устройством, так вовремя изобретенным в период массовой безработицы. Это означает, что у работодателей, среди которых наблюдается тенденция к преобладанию крупного и среднего бизнеса, появляется повод платить своим сотрудникам низкие зарплаты и лишать их премий.

В России государство выразило желание поддержать российских разработчиков, создающих системы для социального дистанцирования — эта мера прописана в Общенациональном плане действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.

Цена вопроса — 1 млрд рублей, которые должны быть потрачены до конца 2020 года на социальное дистанцирование, онлайн-образование, телемедицину, удалённую работу. «Банкет» будет организован за счёт фонда «Сколково», Российской венчурной компании (РВК), Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Фонда Бортника и других заинтересованных организаций.