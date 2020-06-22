Кострома, 22 июня, 2020, 23:11 — ИА Регнум. Примерный срок окончания строительства второго костромского моста и объездной дороги намечен на 2026 год — об этом со ссылкой на экспертов генплана сообщает «Kostroma.today». На возведение объекта потребуется 4 года.

Наталья Диева Мост в Костроме

Строительство переправы начнётся после утверждения проекта, который на данный момент находится в разработке. Известно, что проектировщики отказались от «крымского» варианта моста с арками по причине сложности и дороговизны такой конструкции.

«У вашего моста через Волгу балочная монолитная система. Это бетонное пролетное строение. А второй мост будет металлическим пролетным строением. Металл смотрится эстетичнее, будет выглядеть легче, воздушнее», — сказал заместитель главного инженера вологодского проектно-изыскательского института «Севзапдорпроект» Василий Лазарь.

К постройке федеральной трассы и моста планируется приступить в 2021 году. Стоимость проекта оценивается в 30 млрд рублей. Ожидается, что новая переправа снизит нагрузку на существующий мост на треть.

Тема строительства нового моста в Костроме имеет как минимум 20-летнюю историю. Впервые базовый проект объездной дороги, частью которого должен стать второй автопешеходный мост через Волгу стал доступен общественности в феврале 2020 года. Общая протяженность объездной дороги со вторым мостом составит 32 километра. Магистраль пройдет по территории шести сельских поселений Костромского района.