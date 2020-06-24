Вашингтон, 24 июня, 2020, 03:27 — ИА Регнум. Начавшись с примитивных уличных «погромов за права негров», беспорядки в США переросли в скидывание статуй отцов-основателей. Почему нынешняя волна протестов может тянуться еще долго, захватывая все новые площадки, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протест в США

Почему беспорядки в США все никак не утихнут? Уже и почти все городские, и полицейские начальники публично покаялись, и покойного Флойда, с которого все началось, почти канонизировали, только вот порядка все нет как нет. В продвижении американского «расового майдана» все дальше и дальше могут сыграть свою роль несколько факторов, отличающих его от предшественников.

Во-первых, эта волна протеста подняла наверх популярных и харизматичных несистемных лидеров. Во-вторых, только в рамках творящегося под нынешними лозунгами Black Lives Matter чернокожие протестующие наладили крепкие отношения не только с белыми союзниками из леваков различного толка, но даже с представителями латиноамериканских меньшинств, что еще недавно невозможно себе было даже представить. Кроме того, при таком количестве симпатизантов среди крупных СМИ и солидных политиков из антитрамповского лагеря, протестам просто не могут дать затихнуть до самых президентских выборов. А, значит, велика вероятность, что до ноября 2020 года противополицейский праздник за права чернокожих не остановится.

Читайте статью Андрея Ганжи «Расовый Майдан в США».