Пхеньян, 24 июня, 2020, 05:44 — ИА Регнум. Ожидаемое закрытие офиса связи, соединявшего Северную и Южную Кореи, стало новой главой в повести о перипетиях отношений между двумя Кореями. О том, как Северная Корея своим резким решением дает сигнал не только своему южному соседу, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

КНДР не ограничилась в своих действиях офисом связи в приграничном технопарке города Кэсон. Кроме того, северокорейские власти совершили полный разрыв контактов, включая военные линии связи и даже прямую горячую линию между офисами лидеров двух стран. Столь серьезные меры были приняты, по официальной версии КНДР, в ответ на «провокацию через воздушные шары». Беглые диссиденты с Севера запускали с приграничной территории шары с анти-северокорейской пропагандой.

Казалось бы, прекратить мелкое хулиганство администрации Юга не составляло бы особого труда, но, похоже, даже в этом простом действии правительство Южной Кореи не удержалось от скрытого оскорбления. Мало толерантная даже к замаскированным оскорблениям КНДР быстро «встала на дыбы», продемонстрировав крайне серьезную реакцию. Тем не менее в сверхжестком решении Севера есть и дополнительные соображения. Это и сигнал о том, что КНДР не желает находиться в качестве приза в предвыборной корзине нынешнего президента США Дональда Трампа, якобы «умиротворившего» северокорейского лидера Ким Чен Ына. Да и сигнал КНДР в сторону Китая через инцидент по поводу «игроков в шары» получился весьма содержательным. Как же Пхеньян «срифмовал» свой ответ Югу с поддержкой Пекина в том же гонконгском вопросе?

Читайте статью Владимира Павленко «Корейский полуостров: рвет ли Север связи с Югом?».