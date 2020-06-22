Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 20:28 — ИА Регнум. В массовом ДТП на Кольцевой автодороге Петербурга участвовали шесть автомобилей, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today ДТП на КАД Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

По данным спасательного ведомства, 22 июня около 19 часов на девятом километре внутреннего кольца КАД (Приморский район города) произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и пяти легковых автомобилей.

«По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе два человека были деблокированы сотрудниками МЧС», — отметили в ведомстве.

Напомним, из-за этого ДТП полностью перекрыто движение автотранспорта по внутреннему кольцу КАД. Автомобилистам предлагают воспользоваться Приморским шоссе, ЗСД, Коннолахтинской дорогой.

По данным сервиса «Яндекса», на месте ДТП возник затор длиной около полутора километров.