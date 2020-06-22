Воронеж, 22 июня, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия объекта культурного наследия регионального значения Ротонда после проведения консервации состоялось 22 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области «Ротонда» в Воронеже

«Символично, что мы открываем этот памятник сегодня, потому что Ротонда — непосредственный свидетель событий 1942−43 годов: ожесточенных боев за Воронеж, подвигов, которые были совершены на этой земле, и освобождения города. Мы постарались сделать все, чтобы она могла долгие годы служить напоминанием о тех страшных днях», — сказал губернатор Александр Гусев.

Также в ходе церемонии депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») передал Александру Гусеву три капсулы с землей из Сирии, с места гибели Героя России летчика Романа Филипов, — уроженца Воронежа. Капсулы представляют собой снаряды авиационной пушки с Су-25 с гильзами, заполненными землей. Позже глава региона передаст капсулы семье Романа Филипова и в музей, созданный в школе № 85, которая теперь носит имя героя.

Ротонда — уцелевшая часть четырехэтажного здания терапевтического корпуса областной клинической больницы, построенного в 1940 году. Больница была фактически полностью разрушена в ходе боёв за город, однако оставшуюся часть здания решили не сносить, а сохранить в память о войне. Однако в последние 30 лет Ротонда постепенно разрушается, работы по консервации не проводились с 1980-х годов. В 2008 года часть памятника обрушилась. Аукцион на проведение работ по консервации Ротонды был проведён в сентябре 2019 года, стоимость контракта составила 17,5 млн рублей, работы, в соответствии с условиями контракта, должны были завершиться к маю 2020 года. Завершены работы по консервации были в начале июня 2020 года.