Деревня Жестяная Горка, Новгородская область, 22 июня, 2020, 19:36 — ИА Регнум. У деревни Жестяная Горка Новгородской области в понедельник, 22 июня, прошла траурная церемония захоронения останков более 500 мирных жителей, убитых гитлеровскими войсками. Следы военного преступления были обнаружены в 2019 году российскими поисковиками в ходе экспедиции «Долина» и задокументированы Следственным комитетом. Об этом сообщает пресс-центр правительства Новгородской области.

Novreg.ru Захоронение останков жертв фашистского террора

В годы Великой Отечественной войны вблизи деревень Жестяная Горка и Черное фашисты и их пособники проводили массовые расстрелы мирного населения. В ходе поисковых работ из земли были подняты останки 521 человека, среди них — 188 детей.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что найдены останки жертв карательных операций фашистских оккупантов в 1942—1943 годах. По данному факту органами СКР было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ «Геноцид». На сегодня удалось установить имена 58 мирных жителей, расстрелянных в Жестяной Горке.

«Эти люди, женщины, мужчины, старики, дети остались здесь. Дети не стали инженерами, учеными, поэтами. Их жизнь закончилась в Жестяной Горке, в этой яме. Сегодня, благодаря работе поисковиков, военнослужащих Министерства обороны, сотрудников Следственного комитета, у нас есть возможность отдать дань памяти и похоронить людей. У нас есть обязанность хранить память и знать историческую правду. Очень важно знать поименно всех, кто приложил руку к этому жестокому преступлению», — заявил сегодня на месте захоронения губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев совершил литию, участники церемонии посадили туи в память о жертвах расправы над советскими людьми. Были возложены цветы и венки.

На месте захоронения уже идет строительство мемориального комплекса «Жестяная Горка», посвященного жертвам Великой Отечественной войны на новгородской земле.

Тем временем поисковики работают у деревни Черное. По архивным данным, на территории Батецкого района находятся останки еще нескольких тысяч мирных жителей.