Киев, 22 июня, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля раскритиковали за слова о том, что 22 июня 1941 года «Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом».

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

Соответствующее заявление Шмыгаль сделал ранее сегодня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он уточнил, что в рамках войны родную землю «превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев».

Депутат «Голоса» Соломия Бобровская отмечает, что данное заявление уроженца Львова Шмыгаля — «позор, шизофрения и невежество».

«Быть премьером страны, в часть которой война пришла еще в сентябре 1939 г. (и не знать этого)… Особенно в родном Шмыгалю Львове», — возмущается она.

Также не смолчал еще один львовянин, депутат Рады и скандальный экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович, заявивший, что вопрос о начале Второй мировой войны «остается актуальным политическим маркером».

Позднее сам Шмыгаль через социальные сети уточнил, что Львов действительно бомбили 1 сентября 1939 года, а он имел в виду, что именно в июне 1941 года война «стала трагедией для всех украинцев и на всей территории Украины».