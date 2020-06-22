Москва, 22 июня, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Все запросы, направляемые депутатами Госдумы в разные инстанции, будут публиковаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

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«Депутатские обращения, запросы, которые каждый депутат имеет право во исполнение своих полномочий направлять в то или иное ведомство. Для того, чтобы это было известно и избирателям, и, собственно, адресатам, потому что бывают случаи, когда и теряются такие документы, а с другой стороны, чтобы не было коррупционной составляющей, предлагается обращения, депутатские запросы публиковать в электронной базе Государственной думы», — заявил Володин.

Так обращения станут публичными, отметил спикер Госдумы.

Соответствующий проект постановления Госдума обсудит на заседании 22 июня.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов выступил с инициативой публиковать запросы, направляемые парламентариям в различные инстанции. «При этом, несомненно, персональные данные граждан должны быть скрыты», — сказал ранее Неверов.