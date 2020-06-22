Тамбов, 22 июня, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 22 июня, обсудил с представителями региональных патриотических движений реализованные ими проекты и задачи воспитательной работы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин сегодня встретился представителями региональных патриотических движений

В Тамбовской области волонтеры молодежных патриотических организаций принимают активное участие в мероприятиях Года памяти и славы. В День памяти и скорби Александр Никитин пообщался с представителями этих объединений.

В регионе реализованы уникальные проекты, поддержанные грантами администрации области. Так, в Тамбове и Мичуринском районе благодаря проекту «История в красках» появились граффити в честь 75-летия Победы. В рамках проекта «Вспомни» в Тамбове запустили специальный автобус, оформленный в стиле военных лет. Его пассажиры смогли воспользоваться qr-кодами для перехода на сайт с документальными и художественными фильмами о Великой Отечественной войне, статьями о сражениях и подвигах земляков.

И третьим проектом, который был реализован за счет средств гранта администрации области для физических лиц, стала «Школа подготовки молодого поисковика».

«В этом году реализовано уже много мероприятий, посвящённых Великой Победе. В планах — продолжать проводить акции и чествовать ветеранов. Кроме этого, важная составляющая всей работы не просто организация мероприятий, а патриотическое воспитание. Это самое главное. Это прочный фундамент для развития государства. Я рад, что одна из основных функций объединений, чьи представители сегодня здесь, это как раз воспитание достойных граждан нашей страны, патриотов», — сказал Александр Никитин.

Кроме того, в рамках Года памяти и славы в регионе реализованы более 60 федеральных акций. Наиболее крупными из них стали: «Лица Победы», «Памяти героев», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка». А начался юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне с акции «Блокадный хлеб». Она была призвана напомнить о тех лишениях, которые выпали на долю жителей блокадного Ленинграда.

Участники встречи поделились с губернатором идеями, планами и проектами, рассказали о деятельности движений. Руководитель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Татьяна Муравьева пригласила главу региона на форум добровольцев Тамбовской области, который пройдёт после выхода из пандемии. А председатель тамбовского городского штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Роман Лебедев предложил учредить знак или награду для детей-героев Тамбовской области.

Глава администрации области одобрил все поступившие предложения и обещал представителям молодежных организаций поддержку их новых инициатив в дальнейшем.