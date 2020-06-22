Тамбов, 22 июня, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 22 июня, в 4 часа утра в честь Дня памяти и скорби зажёг свечу и возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь»,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин в честь Дня памяти и скорби зажёг свечу и возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь»

Около мемориала в Тамбове собралась группа людей во главе с губернатором, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Александр Никитин вместе с главой города Тамбова Наталией Макаревич и волонтерами зажег свечу памяти.

«Всё, что есть сегодня у нас доброго, светлого, мирного, — это благодаря миллионам погибших в священной войне за Родину. Благодаря им, мы сегодня живем! За каждого погибшего мы зажигаем свечу памяти», — сказал губернатор.

Кроме того, он возложил цветы к обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы.

Жители городов и районов области также зажгли свечи у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году акция прошла не так массово, как обычно, но тамбовчане в День памяти и скорби не остались в стороне и почтили память павших героев.

Также тысячи свечей в честь погибших в Великой Отечественной войне зажгут виртуально в социальных сетях. Ежегодная общенациональная акция «Свеча памяти» проходит в этом году в онлайн-формате на сайте деньпамяти. рф с 15 по 22 июня. Всего в рамках акции планируется зажечь не менее 27 млн свечей.

Более 420 тысяч уроженцев Тамбовщины мужественно сражались на всех военных фронтах, и половина из них не вернулась домой. Имена павших навечно высечены в граните монументов и записаны в Книгу Памяти.