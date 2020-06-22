Салехард, 22 июня, 2020, 18:21 — ИА Регнум. В Салехарде в День памяти и скорби 22 июня состоялся митинг, в котором принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов возлагает цветы к мемориалу

«Каждый пятый ямалец ушёл на фронт в 1941-м году. И каждый третий — не вернулся. Они отдали жизни за нас, защитили Родину, сокрушили фашизм. Мы склоняем головы и скорбим по погибшим, отдаём дань памяти и уважения всем, кто приближал великую Победу на фронте и в тылу, подарил нам мир и счастье жить в свободной стране», — заявил глава Ямала.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны 8 982 жителя Ямала, из них более 2,5 тыс. человек погибли.