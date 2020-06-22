Балашиха, Московская область, 22 июня, 2020, 22:05 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе к памятнику павшим воинам и Вечному огню весь день приносят цветы. Многие приходят семьями, приводят маленьких детей. Как отмечают жители, историю в школах сейчас часто преподают не совсем в том виде, в котором следовало бы, поэтому некоторые вещи детям могут рассказать только дома и только показав на личном примере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юное поколение

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сохранение памяти о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны

Помимо жителей, желающих почтить память погибших воинов, у памятника в течение дня собирались и представители организованных групп областных ветеранских организаций. Так, к Вечному огню пришли представители «Детей войны», в которые входят жители, родившиеся в период 1928—1945 годов. По словам членов организации, важно, чтобы современные дети не забывали историю, поэтому они стараются чаще общаться со школьниками и больше рассказывать о тех трудностях, с которыми сталкивались люди в годы Великой Отечественной войны, так как в школах этому аспекту сейчас уделяется меньше внимания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мы помним

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Балашихинское отделение Московской областной региональной общественной организации «Дети войны». Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дети войны, рожденные 1928-1945 гг

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественная организация Дети войны

«Они так интересуются! Аж глазки горят, как они интересуются!» — поделился впечатлением от общения с детьми 82-летний Михаил Андреевич.

Также «Дети войны» отметили, что расстроены отменой праздничных мероприятий 22 июня, но понимают, что ограничения связаны с угрозой распространения SARS-CoV-2. Сегодня они самостоятельно собрались у Вечного огня, вспомнили погибших, возложили цветы и спели песни военных лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семья возлагает цветы у Вечного огня