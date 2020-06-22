Кострома, 22 июня, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Директора костромского ломбарда подозревают в незаконном обороте драгоценных камней. Об этом 22 июня сообщает региональное УМВД.

Pixabay.com Бриллианты

Предпринимателя задержали в областном центре. При себе у него нашли крупную сумму денег и два бриллианта стоимостью около 2 млн рублей.

Наличие предметов, запрещённых к свободному обороту, мужчина пытался объяснить забывчивостью и «малозначительностью» находки. Как считают оперативники, 48-летний костромич хотел легализовать драгоценные камни и затем перепродать их.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 191 УК РФ пока решается. Проверки, по итогам которых эксперты установят характеристики и точную стоимость драгоценных камней, ведутся в настоящее время.

Отметим, что преступления, связанные с незаконным оборотом камней — редкость для Костромы. Основная масса нарушений закона в ювелирном регионе касается незаконного оборота драгметаллов и изготовления поддельных пробирных клейм. В последний раз контрабандистов с бриллиантами в областном центре ловили в 2019 году. По делу о незаконном обороте камней проходил врач-стоматолог и его друг, пытавшиеся продать в регионе огранённые камни на сумму 2,7 млн рублей.