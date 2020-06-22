Мурманск, 22 июня, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В мурманской Долине Славы посадили Сад памяти, посвященный героям Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Https://gov-murman.ru/ Волонтеры

Вместе с волонтерами в посадке деревьев приняли участие глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.