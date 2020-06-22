Под Мурманском появился Сад памяти
Мурманск, 22 июня, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В мурманской Долине Славы посадили Сад памяти, посвященный героям Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
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Волонтеры
Вместе с волонтерами в посадке деревьев приняли участие глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
«Это деревья будут расти в память о тех, кто отдал свою жизнь, не отдав Родины. В память о моем деде, могилу которого мы вместе с отцом нашли в Калужской области, в Жиздре. Когда мы приехали на братскую могилу, я впервые в жизни увидел, как плачет отец. И по всей стране таких деревьев будет высажено 27 миллионов. Ровно столько жизней забрала война. И это страшная цифра, которую нельзя забывать. Потому что это будет равносильно предательству тех, кто кого мы сегодня вспоминаем. И наша память о героях — неотъемлемая часть суверенитета страны. Переписывание исторической правды и умаление подвига народа — недопустимо», — написал позже в соцсетях губернатор Чибис.