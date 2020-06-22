Ярославль, 22 июня, 2020, 17:13 — ИА Регнум. В Ярославле объединят два предприятия общественного транспорта, учредителями которых является мэрия города — «Яргорэлектротранс» и «ПАТП-1». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти города.

Троллейбус в Ярославле

Об объединении будет объявлено в ближайшее время. При этом планируется, что оба предприятия сохранятся как юридические лица, но руководить ими будет одна управляющая компания. Вопрос предстоит одобрить советам директоров акционерных обществ.

Планы слить два предприятия в одно вынашивались городскими властями давно. Однако в последнее время начались практические действия, направленные на сближение.

В частности директор «Яргорэлектротранса» является одновременно заместителем директора «ПАТП-1» и наоборот. Депо «ЯрГЭТа» используется для стоянки автобусов, а троллейбусы ремонтирует «ПАТП-1».