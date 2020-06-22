Йошкар-Ола, 22 июня, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева ко Дню памяти и скорби подготовил выставку «Человек на войне», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры, печати и по делам национальностей.

Пресс-служба министерства культуры Марий Эл Один из экспонатов выставки

Экспозиция состоит из четырёх разделов: начало войны, боевые действия, тыл и война глазами марийских художников. На выставке представлены работы Измаила Ефимова, Зосима Лаврентьева, Бориса Тарелкина, Евгения Яранова. Также представлены предметы времен войны — оружие, обмундирование солдат, образцы военных наград, фотографии участников событий тех лет.

Кроме того, подготовлена виртуальная выставка «Солдат Победы». Здесь можно увидеть фотографии ветеранов работы Валерия Кузьминых, сделанные в канун 60-летия Победы.

Также в рамках открывшейся выставки была представлена книга «аркадия Курочкина «Герои земли марийской», куда вошли материалы о Героях Советского союза — уроженцах республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят в течение дня 22 июня в Центральном парке Йошкар-Олы. Глава республики Александр Евстифеев возложил цветы к монументу Воинской Славы и Вечному огню, почтив память павших минутой молчания.

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