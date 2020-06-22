Ханты-Мансийск, 22 июня, 2020, 17:07 — ИА Регнум. В Югре Минута молчания и другие мероприятия в День памяти и скорби прошли онлайн режиме в связи с эпидемической ситуации по коронавирусу. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Пресс-служба главы ХМАО Наталья Комарова возложила цветы к Мемориалу Славы

Глава ХМАО Наталья Комарова возложила цветы вместе с волонтёром Победы Валерием Муравьевым от имени ветеранов Югры к вечному огню Мемориала Славы в парке Победы Ханты-Мансийска.

Ранее волонтёры Победы провели в парке акцию «Свеча памяти», установив горящие лампадки у Мемориала Славы.