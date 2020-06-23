Москва, 23 июня, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Рост стоимости бензина редко бывает вовремя. Вот и на этот раз тревожной новостью стал факт, что цена на российский бензин опять может сильно «поползти». Как это может отразиться на экономике и умонастроениях в России, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лгун

Цена на нефть, как известно, давно уже не смеет уверенно поднять голову, и на этом фоне поползновения бензиновых цен выглядят уж вовсе неприличными и непонятными. Если ничего не изменилось, кроме наступившего карантина и выхода из него, то в чем же дело? Дело именно в карантине, согласно утверждают эксперты.

Мол, запасались бензином в хранилищах с учетом долгого карантина, а тут автовладельцы как выскочили, как поехали. И весь запасенный бензин израсходовали. Так что не жалуйтесь, дорогие бензинопользователи, а раскошеливайтесь. В условиях дефицита цены на рынке растут всегда. Так-то оно так, да вот только исчерпывается ли причина нехватки бензина этой странной нерасчетливостью торговцев?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Несвоевременно! Рост цен на бензин сначала почувствуют регионы».