Москва, 23 июня, 2020, 08:35 — ИА Регнум. В эпоху перестройки плановую экономику критиковали все, кому не лень. И «неповоротливая» она, и «не поспевает за нуждами реального потребителя», и «с рынком несовместима». Теперь, когда давно уже рассеялся перестроечный угар, выяснилось, что планировать свою деятельность вынуждены даже самые продвинуто-рыночные экономические субъекты, иначе их ждет неминуемый крах. А можно ли в реальности воплотить светлую мечту о масштабном и безошибочном экономическом планировании, если это не получилось даже у советских экономистов? О путях достижения планового успеха в экономике рассуждает Елена Ведута.

U.S. Department of Energy Суперкомпьютер

Было время, когда человечество не знало сельского хозяйства и было вынуждено жить только тем, что нашел или поймал. Не нашел, не поймал, тогда ложись под куст да помирай. Теперь, когда люди научились и растить пищу, и делать запасы, и торговать, бедствия первобытного человека кажутся давно преодоленным дикарством. Возможно, что наши не такие уж отдаленные потомки с недоумением будут изучать попытки ввести разумное экономическое планирование в масштабах отдельных стран, настолько простым и естественным будет казаться им это дело. В действительности, до массового внедрения компьютеров и объединения их в единую сеть задача посчитать все более усложняющиеся элементы, необходимые для правильного функционирования техники и общества, представлялась неразрешимой.

Но даже и массовое пришествие компьютеров в экономику не сдвинуло процесс настолько, чтобы обеспечить устойчивую предсказуемость и отсутствие кризисов. Дело, по-видимому, в том, что мышление ученых экономистов до сих пор находится в плену иллюзий и они пытаются делать выводы на основании «мертвых» отчетов о прошедших событиях — квартальных или годовых. А ведь есть способ обработки данных, который дает живую, чуть ли не сиюминутную картину состояния экономики, и именно с его помощью экономическое регулирование способно достичь состояния мгновенной оперативности и гибкости. В чем же заключается этот метод, открытый советским математиком, но так и не примененный в СССР?

Читайте статью Елены Ведуты «Планирование — это управление развитием, а не прогноз в условиях хаоса».