Москва, 22 июня, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Валерий Брылев из Череповца — выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Институт машиностроения, материалов и транспорта, Высшая школа транспорта). Кроме учебы, Валерий ведет курсы по подготовке мейкеров, учит работе на лазерном станке. Он окончил две Школы наставников, является резидентом Политеха Петра и участвует в организации самых разных мероприятий — например, ПроеКТОрии 2019 и фестиваля «Усадьба Jazz».

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Валерий Брылев

В 2016 году Валерий одержал победу в Олимпиаде Кружкового движения НТИ по профилю «Интеллектуальные энергетические системы». Сейчас же он сам вошел в команду разработчиков профиля «Передовые производственные технологии» Олимпиады Кружкового НТИ.

27 июня Валерий примет участие во Всероссийском студенческом онлайн-выпускном, который проводят Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров.

Валерий рассказал о своих важных решениях и планах на будущее корреспонденту ИА REGNUM.

Валерий, удалось ли Вам найти свое призвание? О каких направлениях вы задумываетесь, когда размышляете о будущем?

По поводу работы сложно сказать, но ориентируюсь я на два направления. Либо по основному образованию — подъемные механизмы, проектирование и обслуживание; либо же займусь проектной деятельностью и дополнительным образованием.

В Вашем послужном списке победа в первой Олимпиаде НТИ. Как вы попали в эту историю? Что дала Вам олимпиада, которая тогда только начиналась?

Об олимпиаде я узнал от своей учительницы информатики Смирновой Ольги Анатольевны (г. Череповец, ОЦ №11), за что хочется ей сказать большое спасибо. До нас донесли информацию об олимпиаде, но мало кто воспринял эту тему всерьез. Но мы все равно решили попробовать собрать команду. Эта авантюра закончилась тем, что мой сокомандник занял третье место в индивидуальном зачете, а я — первое. К сожалению, в командном зачете мы стали вторыми, уступив буквально пару баллов другой команде.

При поступлении в Политех победа дала мне 10 дополнительных баллов. Потом я несколько лет ездил волонтером на олимпиаду, познакомился со множеством интереснейших людей, как со стороны участников, так и со стороны организаторов — с некоторыми из которых мы все еще поддерживаем общение. Олимпиада КД НТИ стала одним из самых интересных и точно самым продолжительным мероприятием в моей жизни, которое пока не планирует заканчиваться.

Расскажите немного о своем студенчестве. Все ли ожидания оправдались? Что дала Вам учеба в Политехе?

Первые семестры обучения были достаточно монотонными со стандартным маршрутом общежитие-университет-магазин-общежитие с редкими вылазками на прогулку, но все изменилось в тот момент, когда я пришел в Фаблаб. Там я проводил почти все свое свободное время, много где побывал, встретил множество интересных людей, поучаствовал в большом количестве мероприятий как внутри университета, так и на уровне города и страны. Фаблаб стал моим вторым домом, второй семьей. Если бы не учеба в Политехе, этого бы не случилось.

Сейчас Вы сами выступаете как разработчик одного из профилей олимпиады. Почему Вам интересна работа в роли разработчика и наставника?

Санкт-Петербургский политехнический был один из первых вузов, которые приняли олимпиаду и немного позже обзавелся собственным профилем, который разрабатывается и проводится силами Фаблаба. Поскольку я был победителем первой олимпиады, меня пригласили поучаствовать в разработке. Мне приятно осознавать, что я один из тех людей, которые дают возможность школьникам со всей России попробовать свои силы в чем-то новом и дать старт развитию новых компетенций, которые будут востребованы на рынке в ближайшем будущем.

Вы часто сталкиваетесь с современными промышленными технологиями, в том числе с теми, которые находятся в фазе активного развития. А каким Вы вообще видите будущее промышленной индустрии, производства, машиностроения?

На данный момент в индустрии производства начинают приживаться такие понятия как генеративный дизайн, топологическая оптимизация, бережливое производство и другие, через некоторое время они войдут в нее более прочно и станут более доступными. Индустрия производства станет более гибкой, появится производство по требованию и на одном заводе можно будет изготовить как ложку для супа, так и часть автомобиля. Уменьшение продолжительности цикла «разработка-готовое изделие», унификация производственных мощностей, индивидуализация производимых товаров, все это, как я надеюсь, ждет нас в будущем.

Поделитесь Вашими профессиональными планами на ближайшие несколько лет. Собираетесь в магистратуру, будете совмещать работу и учебу или планы пока только работать?

После защиты выпускной бакалаврской работы я собираюсь пойти в магистратуру, тоже в Политехе, только на другую специальность — «Механика и цифровое производство». Думаю, это станет хорошим дополнению к моему основному инженерному образованию. На данный момент учеба является основным приоритетом, но, конечно, если найдется профессиональное предложение по интересующим меня направлениям, нужно будет искать способы совмещения работы и учебы.