Кетовский район, Курганская область, 22 июня, 2020, 15:51 — ИА Регнум. В курганской исправительной колонии №6 в День памяти и скорби открыли Аллею Памяти воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области Мемориал в колонии №6 Курганской области

Строительство мемориала выполнено в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На открытии памятника осуждённые исполнили песни военных лет. В память о погибших прошла минута молчания. Сотрудники колонии и заключённые возложили цветы к Вечному огню.

Начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин поблагодарил ИК-6 и осужденных, которые в качестве волонтеров принимали участие в сооружении мемориала.