Ярославль, 22 июня, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Председатель комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Николай Бирук назвал провалом ситуацию с ямочным ремонтом в этом году. Об этом Бирук заявил на заседании комитета 22 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщество «Неравнодушный Ярославль» Дорога

По словам депутата, несмотря на увеличение финансирования, ситуация с ремонтом становится все хуже.

«Я не от себя лично говорю, выражаю те чаяния людей, я не успеваю отвечать на звонки — почему нет дроги там, почему там ее нет? Это по двум районам — Гаврилов-Ямскому и Некрасовскому. Я представляю, какие сегодня звонки идут по другим районам. Не было такого, поймите меня, не было! Дорожной отраслью занимаюсь не один год, но такого провала по ямочному ремонту ни в районах, ни в области еще не было! Если вы скажете обратное, я перед вам извинюсь. Раньше до 1 июля был весь ямочный ремонт сделан. И если организация не сделает ямочный ремонт — с нее снимали объем и до свидания!», — заявил на заседании комитета Николай Бирук.

Недовольство депутатов вызвало и то, что на заседание комитета не пришло руководство государственного учреждения «Ярдорслужба», которое отвечает за содержание дорог региона. Вместо нее ответ перед депутатами держал представитель профильного департамента правительства.

«На перекрестках всюду такие ямы, что там колесо потеряешь. И бездействует в этом направлении «Ярдорслужба». И вы сегодня тоже их оправдываете, видите ли, они не могут прийти на комитет. Пусть не приходят вообще, но делают свое дело. Мы и комитетов тогда собирать не будем, если дороги будут хорошие», — заявил Николай Бирук.

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев сообщил, что контракт на ямочный ремонт региональных дорог был выбран уже в марте. Новые контракты на 150 (картами) и 100 (ямочный ремонт) млн рублей сейчас находятся в стадии торгов. Проблемы с состоянием дорог региона увидели и в ГИБДД.

«Хочу сказать, что за пять месяцев 2020 года в Ярославской области зарегистрировано 344 дорожно-транспортных происшествия с недостатками улично-дорожной сети, что составило плюс 49,6% к прошлому году. Вот это количество составило 58,3% от всех ДТП. Те есть больше половины ДТП у нас в области происходит с недостатками улично-дорожной сети. В них 23 человека погибли, что ставило плюс 53%, и 428 получили ранения — плюс 33%», — заявил представитель ГИБДД УВД Ярославской области на заседании комитета.

В итоге комитет решил рекомендовать правительству области все же завершить ямочный ремонт до 1 июля.