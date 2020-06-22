Ярославский опыт внедрения ГТО отмечен Общественной палатой России
Ярославль, 22 июня, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Ярославский спортивный клуб «Буревестник — Верхняя Волга» стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Конкурс проводила комиссия Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Спортивный клуб «Буревестник — Верхняя Волга» отмечен в номинации «Лучшая практика по внедрению комплекса ГТО».
«Буревестник — Верхняя Волга» является региональным оператором комплекса ГТО. Клуб координирует внедрение комплекса в учебных заведениях, на предприятиях, организациях, проводит тестирование по нормативам ГТО, фестивали, соревнования и спортивные праздники. Благодаря этому все больше ярославцев приобщается к спорту и здоровому образу жизни.
Всего на всероссийский конкурс было подано 3189 заявок из всех субъектов Российской Федерации, и даже из других стран — США, ОАЭ, Италии, Ирландии и Израиля. Церемония награждения прошла в формате онлайн-конференции, в которой принял участие министр спорта Олег Матыцин.
Активную помощь спортивному клубу «Буревестник — Верхняя Волга» в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ярославской области оказывает ПАО «Славнефть — ЯНОС». На выделенные средства организуются соревнования и приобретаются призы. Кроме того, «ЯНОС» также является частником движения ГТО.