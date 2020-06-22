Ярославль, 22 июня, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Ярославский спортивный клуб «Буревестник — Верхняя Волга» стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Yarregion.ru Сдача нормативов ГТО

Конкурс проводила комиссия Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Спортивный клуб «Буревестник — Верхняя Волга» отмечен в номинации «Лучшая практика по внедрению комплекса ГТО».

«Буревестник — Верхняя Волга» является региональным оператором комплекса ГТО. Клуб координирует внедрение комплекса в учебных заведениях, на предприятиях, организациях, проводит тестирование по нормативам ГТО, фестивали, соревнования и спортивные праздники. Благодаря этому все больше ярославцев приобщается к спорту и здоровому образу жизни.

«За 6 лет реализации проекта в нашем регионе более 60 тысяч человек присоединились к движению ГТО, а заслуженные знаки отличия получили уже более 23 тысяч граждан. Мы уверены, что эти результаты будут улучшаться с каждым годом», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Всего на всероссийский конкурс было подано 3189 заявок из всех субъектов Российской Федерации, и даже из других стран — США, ОАЭ, Италии, Ирландии и Израиля. Церемония награждения прошла в формате онлайн-конференции, в которой принял участие министр спорта Олег Матыцин.

«Уникальность нашего проекта заключается в эффективном межведомственном взаимодействии региональных органов власти, органов управления образованием, организаций физической культуры и спорта», — рассказала руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ярославской области Анна Иванова.

Активную помощь спортивному клубу «Буревестник — Верхняя Волга» в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ярославской области оказывает ПАО «Славнефть — ЯНОС». На выделенные средства организуются соревнования и приобретаются призы. Кроме того, «ЯНОС» также является частником движения ГТО.