Гатчина, Ленинградская область, 22 июня, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В День памяти и скорби в Гатчинском районе Ленинградской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков 37 воинов Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Ленинградской области. В Гатчинском районе Ленинградской области прошла церемония перезахоронения останков воинов Красной Армии

Останки 37 воинов были найдены поисковыми отрядами в 2019—2020 годах на территории деревни Пижма. Теперь тела героев погребены на братском захоронении воинов-ополченцев 2-ой гвардии Дивизии народного ополчения, погибших в боях с фашистами в 1941 году.

«Поисковиками были обнаружены восемь медальонов, три из которых удалось прочитать, еще один медальон находится в настоящее время на расшифровке. Среди опознанных героев — красноармейцы Алексей Николаевич Снежин, Владимир Георгиевич Михайлов, Жагипар Кайларов», — отметили в пресс-службе.

В торжественной церемонии, кроме представителей администрации Гатчинского района и членов поисковых отрядов, приняли участие родственники одного из бойцов — Алексея Николаевича Снежина. Почтить память своего предка приехали внучка и племянница, а также их дети.