Посёлок Бетлица, Калужская область, 22 июня, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Куйбышевского района торжественно открыли памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили 22 корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В деревне Кузьминичи открыли памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны

В церемонии приняли участие ветераны войны, почётные гости, духовенство, молодежь. Обращаясь к участникам митинга, врио губернатора области Владислав Шапша сказал: «Страшную цену заплатила страна за эту победу. Около 27 миллионов человек отдали свою жизнь за неё. Трудно переоценить вклад нашей области в эту Победу: восемь из десяти призывников, ушедших на фронт с Калужской земли, не вернулись домой. Боле 156 тысяч имён наших земляков сегодня увековечены в Книге памяти. Память хранится в учебниках и книгах, и в таких мемориалах, которые мы сегодня открываем». Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших, возложили цветы.

Памятник без вести пропавшим воинам на фронтах войны представляет установленную на постаменте из гранита стелу высотой свыше пяти метров, венчаемую колоколом, звон которого призван символизировать печаль о пропавших фронтовиках.

Калужская деревня Кузьминичи расположена рядом с Варшавским шоссе, где во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои. Из этих мест на фронт ушли более полутора тысяч человек.