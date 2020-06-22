Москва, 22 июня, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Правительство РФ будет снижать бюджетные расходы ради макроэкономической стабильности, что обернётся снижением темпов экономического роста, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз министра энергетики РФ Александра Новака, согласно которому уровень докризисного спроса на нефть восстановится в течение двух-трёх лет, и отвечая на вопрос, как экономика РФ сможет пережить этот период.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Если рассматривать нефтяной рынок как ключевой фактор и оценивать его влияние на состояние российской экономики, то нас должна интересовать отпускная цена нефти относительно заветной границы в 41,5 доллара за баррель, — сказал Комолов. — Потому что именно эта граница приводит наши резервы или к росту, или к сокращению. Если цена больше этой границы, то в силу бюджетного правила резервы наполняются, а если ниже, то они сокращаются. А учитывая то, что наше правительство проводит очень консервативную бюджетную политику и стремится всеми силами поддерживать профицитный бюджет, то это говорит, что лишний раз в резервы правительство залезать не будет и менять линию отсечения не станет. Даже в самую острую фазу кризиса государство очень аккуратно использовало резервные средства для того, чтобы придерживаться макроэкономической стабильности, жертвуя развитием экономики. Это говорит, что государство будет сокращать бюджетные расходы».

Как пояснил Комолов, естественно, всё это будет сопровождаться снижением экономического роста.

«Мы не получим провалов, сравнимых с дефолтом 1998 года, но и о развитии говорить не приходится. Темпы роста будут сильно ниже среднемировых», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Крупнов заявил, что, пока власти РФ ждут очередного подорожания нефти, страна теряет драгоценное время.