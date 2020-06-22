Рыбинск, Ярославская область, 22 июня, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в День памяти и скорби на церемонии возложения цветов к Вечному огню произошел конфликт с участием мэра города Дениса Добрякова и блогера Михаила Волхонского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали стороны, которые по-разному оценивают произошедшее.

Олег Леонтьев Конфликт мэра Рыбинска и блогера

«Пару дней назад Волхонский опубликовал в своем блоге ультиматум, что город зарос травой, и что если мэр не пострижет траву, тот будет обращаться в прокуратуру. Сегодня было возложение, там было много людей, в том числе Михаил Волхонский. Добряков опаздывал на церемонию, а когда появился, подошел к Волхонскому близко и начал что-то ему объяснять, толкал его грудью. Потом отобрал телефон и положил в карман», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципального совета Рыбинска Денис Николаев.

Эту версию подтверждает и другой депутат — Олег Леонтьев. Отметим, что оба депутата относятся к оппозиции.

«Денис Добряков сказал Волхонскому: «Ты что ли такой дерзкий?». Михаил стал доставать телефон, наверно, хотел снять все происходящее. Добряков выхватил у него телефон и спрятал его. Когда мероприятие кончилось, Волхонский подошел к мэру и потребовал вернуть телефон, но он сказал, что у него нет никакого телефона», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев.

После произошедшего Волхонский написал заявление в полицию о случившемся. Свои показания дали также Николаев и Леонтьев. Сам Денис Добряков назвал произошедшее провокацией. По его словам, телефон он ни у кого не отбирал.

«Ко мне практически в лицо поднял телефон этот господин Волхонский. Я просто отмахнулся от него и все. Он начал протягивать руки, якобы я у него забрал телефон. Скорее всего, он его выронил, а на меня полез, устроив провокацию. Цель у него одна — перед днем голосования дестабилизировать ситуацию», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Рыбинска Денис Добряков.

Мэр Рыбинска подтвердил, что знает о блогерской деятельности Волхонского.

«Он постоянно какие-то пасквили выкладывает в сеть. Причем явно порочащие честь и достоинство не только главы, но и других, к кому он обращается. Несколько раз были записи нецензурного содержания. Ничего больше ожидать от этого человека не приходится. Повторюсь, человек сегодня устроил провокацию. Он все время говорил, что у него украли телефон. Я отмахнулся от него как от мухи. Он совал телефон практически мне в лицо», — рассказал Денис Добряков.

Теперь оценку действиям блогера и мэра предстоит дать полиции.