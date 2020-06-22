Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 77 году жизни ушел «мастер эпизода», актер Театра музыкальной комедии Виктор Чубаров. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: пресс-служба театра музыкальной комедии Петербурга В Петербурге не стало актера Виктора Чубарова.

Чубаров вошел в состав труппы Ленинградского Театра музыкальной комедии в 1970 году. За несколько десятилетий артистом было сыграно великое множество ролей: Семпронио из «Влюбленных обманщиков» Гайдна, Мидас из «Прекрасной Галатеи» Зуппе, Джим из «Приключений Тома Сойера» Баневича, мистер Гримуиг из «Оливера!» Барта и граф Фридрих Панкратиус Лаудегг в «Весеннем параде» Штольца.

В минувшем театральном сезоне его героями были Хромов в «Веселой вдове» Легара, Ронсдорф в «Сильве» Кальмана, офицер Сергеев в «Севастопольском вальсе» Листова, доктор Крейвен в «Таинственном саде» Баневича и другие.

«Эти и другие герои в исполнении Виктора Ильича остались в памяти зрителей благодаря точно найденному жесту, верно определенной интонации и яркой внешней характерности, — отметили коллеги покойного. — Для многих в театре Виктор Ильич был добрым другом и хорошим товарищем. И утрату эту не восполнить».

Чубарова не стало 20 июня. О дате и месте захоронения Театр музкомедии обещает объявить позже.