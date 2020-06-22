Тулун, Иркутская область, 22 июня, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Как бы властям Иркутской области не хотелось говорить о нормализации обстановки после постигшего регион мощнейшего наводнения, по прошествии года проблемы до сих пор не решены. В этом убедились активисты «Молодежки ОНФ» (группа из 50 человек работает в регионе с 15 июня) по итогам мониторинга, в котором приняли участие 815 жителей из 48 населенных пунктов Приангарья.

Цитата из видео В Тулунском районе Иркутской области до сих пор можно встретить разрушенные наводнением дома

Как пояснил аместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, один из главных вопросов — расчистка территорий, где остались разрушенные в результате наводнения дома. С подобной проблемой столкнулись жители района ЛДК в Тулуне. Местное население беспокоит, что заброшенные здания стали местом для сбора лиц без определенного места жительства. Спустя год после летнего паводка 2019 ситуация не изменилась.

Цитата из видео Спустя год после наводнения. Иркутская область. Тулунский район

«Вместе с Народным фронтом мы начали важный этап восстановительных работ в Тулуне. Здесь обилие нежилых строений. Большой район территории в буквальном смысле захламлён, что представляет серьезную опасность для людей», — отметил исполняющий обязанности первого вице-губернатора Иркутской области Дмитрий Бердников.

Уже около 10 обращений отработали участники команды по направлению адресной помощи. К примеру, в посёлке Гадалей Тулунского района ребята выполнили благоустройство территории и ограждение домиков, ключи от которых ещё летом 2019 года должны были передать пострадавшим от наводнения жителям.

По словам поселкового главы Виктора Сафонова сначала он не мог отдать людям жильё, потому что не было специальной техники. Потомпомешала зима. А после — отсутствие средств на благоустроительные работы. Люди все это время терпеливо ждали то, что положено им по закону. По сути, каждый вагончик — отдельная однокомнатная квартира, где есть все необходимое включая кухонный гарнитур и стиральную машинку.

Цитата из видео Тулунский район Иркутской области. Разруха после наводнения

Всего за один день ребята из группы «Молодежки ОНФ» провели планировку двух участков, отсыпали щебнем, построили забор. Работе содействовали и региональные власти. Осталось подвести свет и обустроить выгребные ямы.

«Я никогда не думал, что увижу подобное отношение к людям и такие ситуации. Неужели можно спать спокойно, когда ты знаешь, что у тебя жители зимуют в аварийных домах, а удобные и тёплые «вагончики» в это время пустуют в ста метрах» — поделился увиденным участник команды «Молодежка ОНФ» из Удмуртии Ваге Карапетян.

Мониторинг пострадавших территорий Иркутской области затронет все населенные пункты, которые пострадали от летнего паводка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабное наводнение произошло в Иркутской области летом 2019 года. Но многие вопросы жителей подтопленных территорий остаются не решенными даже спустя год после ЧС. Специальные отряды всероссийской команды «Молодежки ОНФ» помогали местному населению сразу после наводнения. В июне 2019 года ребята ремонтировали заборы, строили стайки и туалеты, деревянные настилы, а также освобождали дома от пострадавшей мебели, откачивали ил из подполий.

Цитата из видео В Тулунском районе Иркутской области до сих пор можно встретить разрушенные наводнением дома

Осенью 2019 года юридические бригады команды вернулись в Иркутскую область, чтобы провести мониторинг в качестве общественного контроля за исполнением поручений Президента РФ. Мониторинг касался выплат пострадавшим и проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной и гидрозащитной инфраструктуры.

После проведения мониторинга «Молодежка ОНФ» оказывала адресную помощь жителям подтопленных и отдаленных территорий. Ребята помогали в заготовке дров на зиму и обеспечении овощами, так как жители лишились урожая из-за наводнения. Всего было роздано порядка 48 тонн овощей (картофель, лук и морковь) и заготовлено более 770 м3 дров. Помощь оказывалась одиноким пенсионерам, жителям с ограничениями здоровья, многодетным семьям.