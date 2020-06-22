На Волге в Чебоксарах и Новочебоксарске построят новые спасательные станции
Чебоксары, 22 июня, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах и Новочебоксарске планируется построить в ближайшие 2−3 года новые спасательные станции. В Чебоксарах это связано с тем, что при реконструкции набережной был изъят участок, где ранее располагалась спасательная станция, а в Новочебоксарске здание построено в 19 веке и с каждым годом ветшает всё больше. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 июня, заявил глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров, представляя стратегию развития ведомства на 2020−2024 годы.
Говоря об обеспечении безопасности на воде, руководитель ведомства акцентировал внимание на обновлении спасательных станций.
В регионе работает казённое учреждение «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба». По словам руководителя ГКЧС, основная база находится в Чебоксарах, спасательные станции также расположены в Новочебоксарске, Марпосаде, Козловке и Шумерле.