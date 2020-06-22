Чебоксары, 22 июня, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах и Новочебоксарске планируется построить в ближайшие 2−3 года новые спасательные станции. В Чебоксарах это связано с тем, что при реконструкции набережной был изъят участок, где ранее располагалась спасательная станция, а в Новочебоксарске здание построено в 19 веке и с каждым годом ветшает всё больше. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 июня, заявил глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров, представляя стратегию развития ведомства на 2020−2024 годы.

ИА REGNUM Водоохранная зона в Чебоксарах

Говоря об обеспечении безопасности на воде, руководитель ведомства акцентировал внимание на обновлении спасательных станций.

«В ходе реконструкции Московской набережной изъят у нас земельный участок, где размещалась центральная спасательная станция города Чебоксары. Созданный временный спасательный пост на три человека в районе мужского монастыря не обеспечивает безопасность людей в акватории Чебоксарского водохранилища, поэтому совместно с администрацией города Чебоксары (хотя мы работаем) необходимо определить место для строительства здания спасательной станции и построить в ближайшие 2−3 года.

Также имеется здание спасательной станции в Новочебоксарске, здание 19 века, поэтому сейчас ведётся работа по разработке технического проекта на строительство станции. Строительство планируем на 2021−2022 годы. Дальше уже — Шумерля, Козловка и Марпосад», — сказал Вениамин Петров.

В регионе работает казённое учреждение «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба». По словам руководителя ГКЧС, основная база находится в Чебоксарах, спасательные станции также расположены в Новочебоксарске, Марпосаде, Козловке и Шумерле.