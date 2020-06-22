Вашингтон, 22 июня, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Американская компания Chevrolet представила фотографии с обновленным пикапом Colorado. Изображения новинки распространила пресс-служба американского автопроизводителя.

Gmauthority.com Chevrolet Colorado 2021

Рестайлинговый пикап немного похож на полноразмерный Chevy Silverado.

«Обновленная версия Chevrolet Colorado 2021 года стала выглядеть более динамично», — передаёт слова директора по дизайну экстерьера Chevrolet Truck Мэтта Нуна пресс-служба марки.

Он добавил, что машина стала шире и получила более выразительный внешний вид.

Так, спереди авто появилась новая фальшрадиаторная решетка. Она стала больше в размерах и напоминает решетку Chevy Silverado. Кроме того, автопроизводители снабдили авто модернизированным передним бампером с увеличенными вентиляционными отверстиями и большими выступами для угловых фар.

Базовая комплектация новинки будет стоить 26 395 долларов (около 1,85 млн рублей).

Ранее калифорнийское тюнинг-ателье Fab Fours представило монстр-трак под названием Kymera, созданного на базе Chevrolet Colorado. Под капот Kymera тюнеры установили 5,9-литровый дизельный мотор Cummins V8 производительностью 650 «лошадей».

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