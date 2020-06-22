Ярославское правительство ответило на обращение молодых семей к Путину
Ярославль, 22 июня, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области ответило на обращение участников программы «Молодая семья» к президенту Владимиру Путину. Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники программы записали видеообращение. В нем они просят помочь участникам программы получить субсидии, так как очередь по ней движется очень медленно. Ярославские власти, напротив, считают, что ситуация обстоит благополучно.
Участники обращения говорят о том, что за годы ожидания члены семей достигают предельного возраста в 35 лет и выбывают из программы. Но здесь региональные власти помочь ничем не могут — предельный возраст установлен федеральным законодательством.
Власти отмечают, что с 2021 года в Ярославской области будет действовать тридцатипроцентная квота для молодых семей, не относящихся к приоритетным категориям. Впрочем, всё это участникам программы и так хорошо известно.