Ярославль, 22 июня, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области ответило на обращение участников программы «Молодая семья» к президенту Владимиру Путину. Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники программы записали видеообращение. В нем они просят помочь участникам программы получить субсидии, так как очередь по ней движется очень медленно. Ярославские власти, напротив, считают, что ситуация обстоит благополучно.

Правительство Ярославской области

«В Ярославской области ведется работа по увеличению финансирования программы «Молодая семья». Благодаря усилиям Правительства области в 2020 году на реализацию программы будет выделено 163,6 миллиона рублей по сравнению со 102,7 миллионами в 2019 году. В этом году сертификаты получат 159 молодых семей, в полтора раза больше, чем в 2019 году», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Участники обращения говорят о том, что за годы ожидания члены семей достигают предельного возраста в 35 лет и выбывают из программы. Но здесь региональные власти помочь ничем не могут — предельный возраст установлен федеральным законодательством.

«Существуют также региональные меры поддержки тех, кто выбыл из очереди. С 2011 года, согласно областному закону, граждане, по достижению предельного возраста исключенные из программ поддержки, могут приобрести земельные участки в собственность бесплатно — в случае, если с момента исключения прошло не более трех лет. За время действия нормы землю для индивидуального жилищного строительства получили 235 семьи в регионе», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Власти отмечают, что с 2021 года в Ярославской области будет действовать тридцатипроцентная квота для молодых семей, не относящихся к приоритетным категориям. Впрочем, всё это участникам программы и так хорошо известно.